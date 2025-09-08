女優の松本まりかさん（40）が自身のインスタグラムを更新。「前髪ぱっつん」の新ヘアスタイルに注目が集まっています。



【写真】「女子高生みたい！」前髪ぱっつんカットの松本まりかさん

1本のショート動画を公開した松本まりかさん。動画には布団の上で横になり、新しいイメチェンヘアーを紹介する姿が見られます。今回「バッサリカット」したのは前髪。眉上のシースルー前髪から、眉ががっつりと見える「オン眉ぱっつん」前髪に激変し、大人っぽい雰囲気から、少し幼さも見える可愛らしい雰囲気になりました。



この投稿にコメントでは「世界一可愛いぱっつん！」「前髪可愛い」「愛おしい」「幼くみえる」「女子高生みたい」「素だと思うのですが綺麗すぎる」「日に日に若くなってく」「これは反則すぎ」などの多くの称賛の声が寄せられました。



また、松本まりかさんは女優・大地真央さんが主演を務めるフジテレビ系「最高のオバハン中島ハルコ」にて、ぱっつん前髪が特徴的なキャラクター・菊池いづみ役として出演していることから、「最高のオバハン始まる？」「もしかして映画か何かだったり…」「第三弾がありますよーにっ」「いづみ役のまりかさんもまたぜひ観たい」といった声も寄せられました。