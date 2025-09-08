【万博】閉幕までに行きたい「海外パビリオン（セービングゾーン）」ランキング！2位「英国」、1位は？
大阪・関西万博も、10月13日の閉幕まで残すところあと1カ月ほど。閉幕までに行きたい＆おすすめの「海外パビリオン（セービングゾーン）」はありますか？
All About ニュース編集部は2025年8月21日、全国10〜60代の男女200人を対象に「大阪・関西万博」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、通期パスで万博に通う旅行ジャーナリスト・村田和子さんに、パビリオンの魅力について聞いてみました。
第2位：英国／18票2位には「英国」がランクインしました。おもちゃの積み木からインスピレーションを得た英国パビリオンは、モダンで革新的、そして英国らしいユニークなデザイン。
英国は世界の問題解決者が集まり、地球規模の課題に取り組む国。その偉大なイノベーションの過去、現在、そして未来を巡る没入型の旅が来場者を待っています。
回答者からは、「アフタヌーンティーを楽しめるから」（30代女性／神奈川県）、「王室、ファッションやビートルズに興味があるから」（60代女性／群馬県）、「日本とはいい意味でギャップを感じるから」（20代男性／東京都）、「イギリスの文化に興味があるから行ってみたい」（40代男性／北海道）などの声が寄せられています。
第1位：イタリア／96票1位に輝いたのは、「イタリア」です。「芸術は生命を再生する」をメインテーマとして、ルネサンスの理想都市を現代的に解釈したイタリア館は、一度足を踏み入れると、まるでイタリアの都市にいるような気分に。
人々、社会、領土に特化したさまざまなエリアに分かれており、万博史上初めて、精神性に特化したエリアである聖座館が設けられています。
回答者からは、「古代ローマの像やカラヴァッジョ、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、貴重な芸術作品の本物が展示されているから」（40代男性／静岡県）、「週替わりでイタリア18州の郷土料理が登場し、食で旅するイタリア体験ができるから」（50代男性／東京都）などの声が寄せられました。
大阪・関西万博に詳しい村田和子さん「イタリア館は予約を試みて」報道も多い「イタリア」が、ランキング1位なのは納得の結果。ただし入館難易度が高いのがネックで、まずは事前や当日予約を試みましょう。
並んで入館も可能ですが、9月に筆者が訪れた際には10時30分時点で待ち時間は3時間以上。古代ローマ時代の「ファルネーゼ・アトラス」を筆頭に、貴重な作品を実際に見られる体験は素晴らしいですが、時間と満足度の兼ね合いは評価が分かれるところです。
なお展示説明はイタリア語のみでしたので（7月時点）見どころを事前にチェックしておくといいでしょう。
2位の「英国」は子どもから楽しめるパビリオンで、レストランやショップはパビリオンに入場をしなくても利用可能。2階にあるバーも落ち着いた雰囲気でおすすめ。パビリオン前には庭園や赤い電話BOXもありフォトジェニックです。
「シンガポール」はファミリーに、「ハンガリー」「ポーランド」は音楽好きな方を中心に評判です。夜の「オマーン」は幻想的な雰囲気があり、筆者のおすすめの1つ。
村田 和子 プロフィール
通期パスで万博に通う関西在住の旅行ジャーナリスト。パビリオンはほぼ制覇。｢旅で元気になる｣をテーマに活動。親子で47都道府県を踏破し旅育メソッドを提唱。著書に「旅育BOOK（日本実業出版社）」。クルーズコンサルタント、総合旅行業務取扱管理者。大人旅、ひとり旅も得意！
調査概要調査期間：2025年8月21日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女200人
※回答者のコメントは原文ママです
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません(文:村田 和子)