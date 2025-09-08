中国在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキング！ 2位は「丸源ラーメン」、1位は？
「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。
今回は、中国在住者186人による調査結果から、中国在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します。
王道の醤油味のほかに、冷麺、旨辛麺、担担麺といったメニューを含めたバリエーション豊かなラーメンメニューのほか、定食メニューも展開しています。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：丸源ラーメン／10.8％人気焼肉チェーン店「焼肉きんぐ」などを展開する物語コーポレーションから誕生した「丸源ラーメン」。名物の「熟成醤油ラーメン 肉そば」は、注文ごとに手鍋で希少部位の豚肉とスープを炊き込むというこだわりの調理法で、肉の旨味と柔らかさが際立っています。カウンターやテーブル席、座敷など、家族連れでも利用しやすい店の雰囲気や丸源餃子や鉄板玉子チャーハンなど、主役級の存在感を放つサイドメニューも人気です。
1位：来来亭／12.5％滋賀県に本社を置くラーメンチェーン店「来来亭」は、京都風醤油味の鶏ガラスープに背脂を加え、コクとスッキリ感を両立させたスープが幅広い層を魅了しています。
