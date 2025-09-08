DeNA¡¢¡Ø¿ÀÍÍ¡¢¤ª¤Í¤¬¤¤¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¡Ö°ì±þ¡¢»à¿À¤ÎÂç¥Ü¥¹Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
¡¡DeNA¤Ï8Æü¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë½Ä·¿Ï¢Â³¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¿ÀÍÍ¡¢¤ª¤Í¤¬¤¤¡Ù¤ÎºÇ¿·¤ÎÂè11ÏÃ¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡×¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëº£ÃíÌÜ¤Î¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¾¡Éé¤ò¤¹¤ë»à¿À¤ÎÂç¥Ü¥¹Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¹õÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢§ ¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó
¡Öº£Æü½éÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢·ëËö¤¬Á´°÷¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¡¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì±þ¡¢»à¿À¤ÎÂç¥Ü¥¹Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤®¤£»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë»à¿À¤Ë¶µ°éÅª»ØÆ³¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÉáÃÊ¡¢²¼¤ÃÃ¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÈÖÄìÊÕ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡È¥Ü¥¹¡É¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ö¿ÀÍÍ¡¢¤ª¤Í¤¬¤¤¡×¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×