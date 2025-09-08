はぴだんぶい×「サーティワン」が初コラボ！ ポップでかわいい“アイスケーキ”が数量限定で発売
「サーティワン アイスクリーム」は、9月12日（金）から、サンリオのキャラクターユニット“はぴだんぶい”と初コラボレーションした「はぴだんぶい パレット6」を、全国の店舗で数量限定発売する。
【写真】台紙もかわいい〜！ 疲れて眠るキャラたちをデザイン
■フィルムと台紙もオリジナルデザイン
今回登場する「はぴだんぶい パレット6」は、今年結成5周年を迎えるサンリオの6人組の男の子キャラクターユニット“はぴだんぶい”をモチーフとした、彼らがカッコよくダンスをしているようなイメージのアイスクリームケーキ。
ケーキの上には、カラフルで動きが出るようなキャラクターたちのデザインを施したチョコレートプレートと、ダンスしたときのポップな印象を大小さまざまなサイズで表現したホイップクリームが乗せられている。
また、各キャラクターのイメージに合った人気フレーバーをラインナップ。バッドばつ丸の「ダークチョコビッツ入りチョコレート」、タキシードサムの「ラブポーションサーティワン」、ポチャッコの「ジャモカアーモンドファッジ＋バニラ」、ハンギョドンの「ポッピングシャワー」、あひるのペックルの「ホワイトチョコレート×バニラ」、けろけろけろっぴの「ベリーベリーストロベリー＋ピスタチオ＋チョコレートチップ」がそろう。
さらに、かわいいストーリーが込められたオリジナルデザインのフィルムと台紙も付属。はぴだんぶいと楽しく遊んでリラックスできるようなスイーツとなっている。
【写真】台紙もかわいい〜！ 疲れて眠るキャラたちをデザイン
■フィルムと台紙もオリジナルデザイン
今回登場する「はぴだんぶい パレット6」は、今年結成5周年を迎えるサンリオの6人組の男の子キャラクターユニット“はぴだんぶい”をモチーフとした、彼らがカッコよくダンスをしているようなイメージのアイスクリームケーキ。
また、各キャラクターのイメージに合った人気フレーバーをラインナップ。バッドばつ丸の「ダークチョコビッツ入りチョコレート」、タキシードサムの「ラブポーションサーティワン」、ポチャッコの「ジャモカアーモンドファッジ＋バニラ」、ハンギョドンの「ポッピングシャワー」、あひるのペックルの「ホワイトチョコレート×バニラ」、けろけろけろっぴの「ベリーベリーストロベリー＋ピスタチオ＋チョコレートチップ」がそろう。
さらに、かわいいストーリーが込められたオリジナルデザインのフィルムと台紙も付属。はぴだんぶいと楽しく遊んでリラックスできるようなスイーツとなっている。