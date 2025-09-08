¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×E¥Æ¥ì½Ð¿Èà¤¢¤Î¥³¥ó¥Óá¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¾×·âÁö¤ë¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤âåºÎï♡¡×
¤¢¤Îº¢¤¬ÁÉ¤ëà¥³¥ó¥Óá¤¬ºÆÍè
¡¡2015Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡Ö¥·¥ã¥¡¼¥ó¡ª¡×(E¥Æ¥ì)¤ÎMCà¥â¥â¥¨á¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µ»ÒÌò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ°Éºé(¤â¤â¤¨¡¢23)¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¤Í¡ª¡×¤È¤À¤±X¤ËÄÖ¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊüÁ÷Åö»þà¤á¤¤¥â¥âá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯¸µ»ÒÌò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶Ë¨°á(22)¤È¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤âåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í♡¡×¡Ö¤ï¤¢¤¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÄ«¤ò»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¤Î´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£