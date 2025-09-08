¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¡×¡Öº£Ç¯¤Ç¤â¥É¥é1¡×¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Î°ïºà¤¿¤Á
¡¡ºå¿À¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÃå¡¹¤È¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¥×¥íÌîµå¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê10·î23Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿»ØÌ¾¸õÊäÁª¼ê¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÉôÄ¹¡Ê50¡Ë¤Ëº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç»ë»¡¤·¤¿¹â¹»À¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë°ïºà¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡¡¤â¤¦9·î¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Þ¤Ç1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£ÀèÆü¤ÏÅìµþ¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢²Æì¤ØÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤â8·î¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤Î¥×¥ì¡¼¤ò°ìÄÌ¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¶è¤ÎÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥Ù¥ë´¶¤Ï¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÉáÃÊ¤ÎÎÏ¤è¤ê¤â½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤ä¤¹¤¤À³Ê¤È¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡£¤â¤¦¥×¥íÌîµå¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤ÏËèÇ¯¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤Ï2Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£3Ç¯À¸¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÐ³À¸µµ¤¤¯¤ó¡Ê·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐ³À¤¯¤ó¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤â155¥¥í¤°¤é¤¤Åê¤²¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¡£140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¹â¹»À¸¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤¤¤¤¥«¥Ã¥È¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ135¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤¦¥×¥í¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡3Ç¯À¸¤ÇÂ¾¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º¸¤Î¹¾Æ£Ï¡¤¯¤ó¡ÊÌ¤ÍèÉÙ»³¹â¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ê»Ñ¡Ê»³¸ý¡¦¹âÀî³Ø±à¹â¤È¤Î½éÀï¡¢6²óÅÓÃæ¤òÈï°ÂÂÇ11¤Î8¼ºÅÀ¤ÇÇÔÂà¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¹¾Æ£¤¯¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÙ»³Âç²ñ¤ò¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¤¤ÊÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À©µåÎÏ¤â¤¢¤ë¡£ÂçÌ£¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Íµå¤ò½Ð¤·¤ÆÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤¿¶å½£¤Î³Ø¹»¤À¤È¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¼¯»ùÅç¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤Î2¿Í¡¢±¦ÏÓ¤ÎÁáÀ¥ºó¤¯¤ó¤È¥·¥ç¡¼¥È¤Îº£²¬ÂóÌ´¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏÊýÂç²ñ¤â¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î²Æì¤Ç¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï2Ç¯À¸¡¢¤½¤ì¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±¦ÏÓ¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¤¯¤ó¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¹â¡Ë¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£ÅÙ¤Ï¡ÊÊ¡²¬¤Î¡Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡¡º¸ÏÓ¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤¯¤ó¡Ê²Æì¾°³Ø¹â¡Ë¤â¤¤¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ç¤â¥É¥é1¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÌÌ¹½¤¨¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ÂÎ¤Ï¥Ü¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤ÎÂÎ¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥®¥å¥Ã¤È¹Ê¤ì¤Þ¤¹¡£³Î¼Â¤ËÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÊÑ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äù¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡Ä´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¤¦¤Á¤Î¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶èÃ´Åö¤Î²ÃÆ£ÎÎ·ò¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢ËöµÈ¤¯¤ó¤¬¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é¡Ö²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦´°Á´¤ËÁ´¹ñ¶è¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¸í²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËËöµÈ¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê°ïºà¤¬ÃÏÊý¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢Áû¤¬¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÎ©¾ì¤À¤È¿´¶¤ÏÊ£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊó¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢À¤¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ËöµÈ¤¯¤ó¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â´Ö°ã¤ï¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£¥â¥Î¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º¸ÏÓ¤À¤È¡¢¹âÉôÎ¦¤¯¤ó¡ÊÀÅ²¬¡¦À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¹â¡Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µå¤Î¼Á¤¬¤¤¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÎ¤¬ºÙ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤â¤¦¤Ò¤È¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì¸õÊä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤¯¤ó¡Ê»³Íü³Ø±¡¹â¡Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥µ¥¤¥º¡Ê¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å100¥¥í¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´ØÅìËÌ¿®±ÛÃÏ¶èÃ´Åö¤Î¾¾ËÜµ±¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤Ï¡¢Æþ³Ø»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê1Ç¯À¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÎÏ¤¬Ì¤ÃÎ¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÂÎ¤¬¤Ç¤«¤¤¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤ä¤Ê¤¢¡×¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡£º£Ç¯¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢3Ç¯À¸¤ÎÍèÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï25ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢1Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ï´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¹â¤Î2Ç¯À¸¤Ç¸Å¾ëÂçæÆ¤¯¤ó¤ÈÀÖ´Ö»ËÌï¤¯¤ó¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¸Å¾ë¤¯¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤µ¤ó¡Êµð¿Í¡Ë¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÐ¹¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸Å¾ë¤¯¤ó¤âÀÖ´Ö¤¯¤ó¤âÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¡ÊÄãÈ¿È¯¡Ë¥Ð¥Ã¥È¤À¤È¡¢ÌÚ¤ÎÊý¤¬¿¶¤êÈ´¤¤âÎÉ¤¯¤ÆÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ô¾ì¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬¸õÊä¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤æ¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤ÎÌÓÍø³¤Âç¤¯¤ó¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¡½ÌÀÂç¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀ¼£¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢½Õ¡Ê¤ÎÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ï6¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ç¤Ï»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î1³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¸«²ò¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸¤Ç¤¹¤·¡¢12¿Í¡Ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡Ä2½äÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤ÏÈË±ÊÚð¤¯¤ó¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â¡½ÃæÂç¡Ë¤âÊ¡²¬¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä·îÆü¤¬¤¿¤Ä¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Î©ÀÐÀµ¹¤¯¤ó¡Ê¹âÀî³Ø±à¹â¡½ÁÏ²ÁÂç¡Ë¤Ïº£¡¢±¦Â¼ó¤Îð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢Èà¤â12¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤Ç¡¢¥µ¡¼¥É¤ä³°Ìî¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤Î°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î»ÙÇÛ²¼¤Î»ØÌ¾Áª¼ê¤ÏËèÇ¯Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤·¤¿°éÀ®Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¸õÊäÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢º£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë°éÀ®Áª¼ê¤ÎÎÏ¤¬¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¼è¤é¤º¤Ë¡¢°éÀ®Áª¼ê¤ò»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊäÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤ä4Ç¯ÌÜ¤Î°éÀ®Áª¼ê¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÎÏ¤¬Æ±Åù¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ÎÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê¤¬¡ÄÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ1·³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤È¤¨4¡¢5Ç¯¸å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ÙÇÛ²¼¡Ê¥É¥é¥Õ¥È¡Ë¤Ç¤Ê¤¤¤È³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÇºà¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2024Ç¯ÆþÃÄ¤ÎÁ°ÅÄÍª¸à¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â½Ð¿È¡Ë¤ä25Ç¯ÆþÃÄ¤ÎÂ¼¾åÂÙÅÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹°ÎÍ¹â½Ð¿È¡Ë¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Ç2¿Í¤è¤ê¤âÎÏ¤¬¾å¤Î°éÀ®Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢º¸¤ÎÁ°ÅÄÍª¤ä¡¢±¦¤ÎÂ¼¾å¤Ï¾Íè¡¢Ãæ¿´Åê¼ê¡Ê¼çÀï³Ê¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇºà¤À¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î²¼¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢µåÃÄ¤Î»ö¾ð¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Á°ÅÄÍª¤äÂ¼¾å¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÁª¼ê¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö70¿Í¡×¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö´üÂÔÃÍ¡×¤ÎÁª¼ê¤ÎÏÈ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ä¹Ãú¾ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÀïÎÏ¤ÎÏÈ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë´üÂÔÃÍÏÈ¤ò10¿Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ÎÀïÎÏ¤¬60¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÂª¤¨Êý¤âµåÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£