大村市の同性カップルが、雇用保険の「移転費」を巡る国の対応が違法だとして、処分取り消しなどを求めている裁判が長崎地裁で開かれました。

2人は「制度には同性カップルの排除規定は存在せず、法解釈を誤っている」と主張しました。

訴えを起こしているのは大村市の同性カップル 松浦 慶太さん(40)と、藤山 裕太郎さん(40歳)です。

2人は去年5月、同性カップルでは全国で初めて、“続き柄” が事実婚と同じ「夫(未届)」と記載された住民票の交付を受けました。

訴状などによりますと、ハローワークなどの紹介で就職し引っ越しをする際に、松浦さんは藤山さんを「親族」として申請しましたが、本人や親族に支給される雇用保険の「移転費」について、民法で同性婚が認められていないなどとして、支給されませんでした。

このため2人は、不支給処分の取り消しのほか、藤山さんを「親族」として移転費を支給することなどを求め、長崎地裁に提訴しました。

8日に長崎地裁で開かれた初めての口頭弁論。

松浦さんは「雇用保険業取扱要領には同性カップルを排除する規定がない。事実婚関係を認めないのは、正当な判断なのか」。

藤山さんは「私たちが家族であることを当たり前に尊重される社会になってほしい」と訴えました。

一方 国側は、請求を棄却するよう求めて争う姿勢を示しました。

（原告 松浦 慶太さん）

「親族として認めていただきたい。認められないことが精神的苦痛を伴うことだと、国にわかってほしい」

（原告 藤山 裕太郎さん）

「社会保障制度から漏れている同性カップルやLGBTQの人が多い中、自分たちが裁判で戦って風穴を開けていきたい」

次回の口頭弁論は、11月26日に開かれるということです。