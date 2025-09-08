元阪神監督の矢野燿大氏（56）が8日放送のMBS「よんチャンＴＶ阪神タイガース2年ぶりの優勝だよん!めっちゃファンタスティックやでSP」に出演。前日にリーグ優勝を果たした阪神の強さを分析した。

2019年から22年まで監督を務めた矢野氏。今季の阪神の強さのポイントは「チームとしての層の厚さ」と「ドラフトで獲得した選手がうまくいっている」点にあると分析した。

矢野氏は現在のチームについて「生え抜きの選手だけで固定できる部分がありながら、競争の中で育てるっていうところもできてる」とし「これがMAXって数字を出した人まだ居ないんじゃないですか。ということで、まだまだ上もあるし、まだまだ成長できる可能性がある。その下にも選手が出てきてるんで、黄金時代入ってるなって感じです」と評価した。

さらに、7日の優勝決戦のスタメンが生え抜きで、森下以外は自身監督時に共に戦った若い選手であることに触れ「そういうチームを目指したんで。金本監督からバトンを受けて、金本監督も自前で育てるってところを大事にしてたんで。それが球団の方と一緒にうまくできた」と振り返った。