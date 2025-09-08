女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（53）が8日、千葉市内で行われたProライセンスコーチ（旧S級コーチ）養成講習会の講師を務めた。

「チームビルディングとリーダーシップ」をテーマに約1時間30分間の講義を行い、羽田憲司氏（U―22日本代表コーチ）や槙野智章氏（品川CC監督）ら20人の受講生に熱弁。

「最後にメッセージを伝えたのは“自分に正直であってほしい”と。たとえどの方向に行っても、自分自身であればうまくいく可能性は高まる。決して誰かの真似をすることがないように、誰かのふりをすることがないように」と明かし、「日本人と外国人では何かしら違いがあると思う。いいものを身につけて学んでもらえれば」と日本の未来を担う指導者たちへの思いを語った。

デンマーク出身の指揮官は、欧州でも長年に渡り指導者養成に携わってきた。講義を見守った木村康彦JFA指導者養成ダイレクターは「大学の先生のように理論的に整理されていた。メンタル面へのアプローチが印象的で、選手個々の人間性をすごく観察しているというのは講義の中から感じた」と振り返った。