¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£¼¡½÷¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥»ûÅç¿Ê¡£MC¡¦¹õÅÄÍ¤È3¿Í¤Ç¡È¤ï¤¬»Ò¥È¡¼¥¯¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£15ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È10ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò»ý¤Ä»ûÅç¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÈà»á¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤·Íè¤¿¤é¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£»ûÅç¤Ï¡ÖÌ¼¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡£Èà»á¤¬Íè¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê¶¯ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ë²¶¤ÎÃç´Ö¤Ë¥Ó¥Ó¤é¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÌ¼¤¤¤ï¤¯¡È¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÅÙ¶»¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤µ¤¹¤¬»ûÅç¤ÎÌ¼¡ª¤È»×¤ï¤»¤ëÅú¤¨¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê»ûÅç¤ÎÌ¼¤Ï¡Ë¤Þ¤ÀÃæ3¤Ç¤·¤ç¡©¶¶²¼¤µ¤ó¤È¤³¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡ÖÄ¹½÷¤¬28ºÐ¡¢¼¡½÷¤¬24ºÐ¡×¤È¶¶²¼»á¡£¡Ö¼¡½÷¤Ë¤ÏËÍ¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡½÷¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤Ê¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¾¼ÏÂ¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÂ±ó¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£¤À¤¬»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡½÷¤È¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤â¡ÈÌ¾¸Å²°¤ÇÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡É¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÁ´Á³¶ñ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÍ¡¢º£ÅÙÌ¾¸Å²°¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¡È°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£Á´Éô¶ñ¤ò¾è¤»¤¿¤ë¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö°ìºòÆüÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¡ÈÈà»á¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡£¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà»á¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤à¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎø¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤òÍ¥Àè¤µ¤ì¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¡£¡Ö¼¡½÷¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤Ë¤¦¤É¤ó²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ä¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â²È¤Î¤³¤È²¿¤â¤ä¤é¤º¤Ë¤¤Æ¡¢º£²ó¤ä¤Ã¤È¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¿ÊÊâ¤ä¤È»×¤ï¤Ê¤¢¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¶¶²¼»á¡£»ûÅç¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏÃË¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Í¡Ä¼ºÎø¤Ë¶á¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È°Ö¤á¤é¤ì¡¢¡ÖºÊ¤Ë¡ÈÌµÍý¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡È¤¢¤¢¤½¤¦¡É¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ø¥³¤ó¤Ç¥Ø¥³¤ó¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤È¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤È°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥ó¡ª¤È¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡×¤ÈÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½ê¤ÇÈ¯»¶!?¹õÅÄ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤¬Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ¤Î»Å»ö¤ò»Ò¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈµëÎÁÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£