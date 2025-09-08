Ê¼¸Ë¸©µÄÃæ½ý¡¢X¤Îºï½ü¤òÌ¿Îá¡¡ÅìµþÃÏºÛ¡Ö¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤¬Äã²¼¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¸©µÄ²ñ¤ÎÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿´ÝÈøËÒ¸©µÄ¤¬¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ÇÌ¾ÍÀ¸¢¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ëºï½ü¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï8Æü¡¢¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°ìÉôÅê¹Æ¤Îºï½ü¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡²Ï¸¶¿ò¿ÍºÛÈ½´±¤Ï¡¢Åê¹Æ¤Î¤¦¤Á¡¢´ÝÈø»á¤¬ºØÆ£»á¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ò»¦¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÏÌ¾ÍÀ¸¢¤Î¿¯³²¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºØÆ£»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤ò¹¤²¤¿¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈãÈ½¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ºï½ü¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÝÈø»á¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö°ìÉô¤Ç¤âºï½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£