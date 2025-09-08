山本舞香がABEMAの新番組「ラブキャッチャージャパン2」の会見に登場し、結婚生活について素直な言葉を届けた。夫はロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカルHiro。昨年10月に結婚を発表してから、彼女の人生観は大きく変わったという。何より心強い味方がそばにいることで「何も怖くなくなった」と語り、その笑顔から満ち足りた日々がうかがえる。

舞香自身、飽き性な一面を自覚しているが、Hiroは常に彼女を楽しませてくれる存在。何気ない日常の中でときめきを与えてくれるだけでなく、ライブで見せる姿には改めて心を奪われると明かした。家では柔らかな表情を見せる一方、ステージ上では別人格のように輝く。そのギャップが舞香を夢中にさせる。

さらに、ファンからの温かさにも感謝を口にした。海外ツアーでは舞香にまでプレゼントを渡す人もいて、夫の活動を支えるコミュニティの愛情を身近に感じているようだ。

会見では自身の人生を振り返る場面もあり、デビュー当時の苦労や葛藤を経て、結婚が大きな転機になったことを語った。舞香にとって今は、愛情に支えられながら新たな挑戦に踏み出す時期。番組MCとしての活躍とともに、夫婦としての歩みも注目されている。