残暑にもってこいの「大人のクリームソーダ」ジンカクテル、“エメラルドクーラー”とは！？【THE カクテルバイブル500】

ジン【ウォンテッド（Wanted）】

今夜もあなたをWanted!

カシスの甘酸っぱさとアマレットの香りを効かせ、柑橘系ジュースを加えたカクテル。真紅の魅惑的な見た目と 爽やかな中にも深いコクのある口当たりは、女性にも好まれる一杯。アルコールも強すぎず、飲みやすい。

レシピ

ドライジン：20ml

クレームドカシス：10ml

アマレット：10ml

グレープフルーツジュース：10ml

ライムジュース：10ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

サントリーバーテンダーズスクール主催のコンクールに出品し、優勝。 副賞として海外旅行をいただいた思い出深い作品。

ジン【エメラルドクーラー（Emerald Cooler）】

ミントとレモンの爽やかな味わい

透明感のある美しいエメラルドグリーンが印象的なカクテル。グリーンペパーミントとレモンの爽やかな香りに、炭酸のほどよい刺激が加わり、すっきりとした心地よい飲み口に。お好みでカットレモンを搾ってもおいしい。

レシピ

ドライジン：45ml

グリーンペパーミント：15ml

レモンジュース： 15ml

シュガーシロップ： 15ml

ソーダ： 適量

ソーダ以外の材料と氷をシェーカーに入れシェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、ソーダで満たしたら軽く混ぜる。カットレモンとチェリーを添えたら完成。

ひとことメモ

スピリッツに柑橘類を加えて炭酸飲料で割ったのがクーラースタイル。こちらは見た目も相まって、さしずめ「大人のクリームソーダ」。

ジン（Gin）とは

ジンは、トウモロコシや大麦麦芽、ライ麦などの穀物類を原料とした蒸留酒（スピリッツ）を、熟成させずに薬草や香草などとともに再蒸留させてアルコール度数を高めたもの。1660年にオランダでつくられ、のちにイギリスへと伝わりドライジンが誕生。多くの香草や柑橘系果皮が使われている。

