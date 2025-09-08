PlayStation 5本体をセール価格で販売するオータムセールが、Amazonや楽天ブックスなど、PlayStation取扱店で開催されている。9月8日16時10分に編集部が確認したところ、Amazonではディスクドライブ付きのPS5本体(CFI-2000A01)が9％ OFFの72,980円だった。

ディスクドライブなしのデジタル・エディション(CFI-2000B01)もセール対象で、Amazonでは14％ OFFの62,980円。

楽天ブックスでは、ディスクドライブ付き(CFI-2000A01)が8％ OFFの72,979円、デジタル・エディションは13％ OFFの62,979円。

オータムセール対象製品は以下の4モデルで、オータムセール実施中の取扱店は以下のとおり。

オータムセール対象商品 PlayStation 5(CFI-2000A01) PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01) PlayStation 5 DualSenseワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10018) PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019)オータムセール実施中のPlayStation取扱店 Amazon.co.jp イオン ゲーム取扱各店 エディオン ゲーム取扱各店、およびエディオン ネットショップ ゲオ各店、およびゲオオンラインストア コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット Joshin ゲーム取扱各店、およびJoshin webショップ ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ ソニーストア Game TSUTAYA各店 dショッピング ドン・キホーテ ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com 古本市場／ふるいち ヤマダホールディングス ゲーム取扱各店、およびヤマダウェブコム ヨドバシカメラ ゲーム取扱各店、およびヨドバシドットコム 楽天ブックス WonderGOO ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください