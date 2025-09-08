通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間９．３％付近　米雇用統計通過して低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.29　7.64　7.18　6.97
1MO　10.03　7.49　7.88　7.22
3MO　9.81　7.38　8.16　7.71
6MO　9.74　7.33　8.48　7.83
9MO　9.70　7.35　8.76　8.00
1YR　9.69　7.42　8.94　8.16

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.88　7.69　7.61
1MO　8.71　8.29　7.72
3MO　9.31　8.50　7.72
6MO　9.56　8.82　7.86
9MO　9.83　9.05　7.98
1YR　9.97　9.31　8.09
東京時間16:32現在　参考値

　ドル円１週間ボラティリティーは９．３％に低下している。先週末の一大リスクイベントである米雇用統計発表を通過したことで、ヘッジ需要が剥落した。