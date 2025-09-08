通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．３％付近 米雇用統計通過して低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.29 7.64 7.18 6.97
1MO 10.03 7.49 7.88 7.22
3MO 9.81 7.38 8.16 7.71
6MO 9.74 7.33 8.48 7.83
9MO 9.70 7.35 8.76 8.00
1YR 9.69 7.42 8.94 8.16
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.88 7.69 7.61
1MO 8.71 8.29 7.72
3MO 9.31 8.50 7.72
6MO 9.56 8.82 7.86
9MO 9.83 9.05 7.98
1YR 9.97 9.31 8.09
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間ボラティリティーは９．３％に低下している。先週末の一大リスクイベントである米雇用統計発表を通過したことで、ヘッジ需要が剥落した。
