¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï8Æü¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤Î¶­ÀîÉô²°¤Ø½Ð·Î¸Å¤·¡¢ËëÆâÊ¿¸Í³¤¤È12ÈÖÂ³¤±¤Æ¼è¤Ã¤Æ9¾¡3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î³ÑÅÙ¡¢²¼È¾¿È¡¢º¸¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È½éÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡°ú¤¤¤Æ²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï±¦º¹¤·¤äº¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç°µÅÝ¡£½¤ÀµÎÏ¤¬¹â¤¯¡ÖºÇ½é¤ÏÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ç¤­¤¿¡£µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿·Î¸Å¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ÄÁ¤·¤¯¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤¿º¸Éª¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö15Æü´Ö¤ÏÄ¹¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Àè¾ì½ê¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È11¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿·²£¹Ë¾ì½ê¤«¤é¤Î´¬¤­ÊÖ¤·¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£