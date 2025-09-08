湯沢市で園児たちがアユ釣りを体験しました。



生き物にふれながら豊かな自然を学びました。



「上手だ、上手だ、上手だー。かわいい、アユかわいい」



アユ釣りの体験会は、子どもたちにふるさとの自然に親しんでもらおうと、湯沢市の皆瀬川筋漁業協同組合が今年初めて開きました。



8日は、地元の「あおぞらこども園」の年長の園児が、水槽に入れられたアユのひっかけ釣りを体験しました。





「おっお、来た来た、あーーーー」「おっおっおっ来た、よしよしよし。おっおっおっ、上げてみよう、いった、入った、いったいった、すごいじゃん、やったー」今年5月に会場の近くを流れる皆瀬川にアユの稚魚を放流した園児たち。アユの成長にふれながら、多様な生き物を育むふるさとの川の恵みを学んでいました。園児「持てたーどう？わあーーーーびっくりした」園児「釣るところが楽しかった」園児「楽しかったから、もうちょっとやりたいなって思った」釣ったアユは炭焼きにして家に持ち帰り、家族と一緒に食べるということです。漁協は来年もアユの放流と釣りの体験会を続けて、子どもたちに川と自然の大切さを伝えていきたい考えです。