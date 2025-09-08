阪神タイガースのJERA セントラル・リーグ 2025優勝を記念し、阪神電鉄と阪神バスが特別仕様のラッピングトレイン・ラッピングバスを運行します。

選手たちの勇姿が車体に！ ラッピングトレイン

優勝記念ラッピングトレインは8000系と1000系の各1編成（計2編成）。 車体には選手たちの躍動感あふれる姿をデザインしたほか、車内に藤川監督と11名の選手が登場する特別仕様の記念ポスターを掲出します。

【運行期間】

8000系：2025年9月14日(日) 〜 12月下旬頃（予定）

1000系：2025年9月17日(水) 〜 12月下旬頃（予定）

【運行区間】

8000系：本線・神戸高速線・山陽電鉄線（西代〜山陽姫路）

1000系：上記区間に加え、阪神なんば線・近鉄線（大阪難波〜近鉄奈良）でも運行

詳しい運行予定は阪神電鉄のHP「ニュースリリース・お知らせ」または公式X（旧Twitter、@hanshin_pr）に掲載。毎週水曜日の17:00に、翌日の木曜日から次週木曜日までの運行スケジュールを配信します。

このほか、阪神電鉄では12月下旬ごろまで8000系8502編成に記念ヘッドマークを掲出。8502編成を除く全編成に副標を掲出します。

街中を駆け抜ける！ ラッピングバス

電車だけでなく、路線バスと空港リムジンバス（各1両）も特別デザインで登場します。

【運行期間】

一般路線バス：2025年9月19日(金) 〜 12月下旬頃（予定）

空港リムジンバス：2025年9月20日(土) 〜 12月下旬頃（予定）

【運行区間】

一般路線バス：尼崎市、西宮市、宝塚市、伊丹市内

空港リムジンバス：伊丹空港〜大阪・西宮、関西空港〜大阪・尼崎・西宮

ラッピングバスの運行区間は日によって変動します。運行予定は公開されませんので、偶然出会えたら幸運の印かもしれません。



【画像】阪神優勝記念ポスター・バスのデザイン

ラッピングトレインの車内に掲出するポスター（イメージ）

（ラッピングイメージ画像：阪神電気鉄道）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）