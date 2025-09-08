阪神タイガース優勝記念！特別ラッピングトレイン・バスを期間限定で運行
阪神タイガースのJERA セントラル・リーグ 2025優勝を記念し、阪神電鉄と阪神バスが特別仕様のラッピングトレイン・ラッピングバスを運行します。
選手たちの勇姿が車体に！ ラッピングトレイン
優勝記念ラッピングトレインは8000系と1000系の各1編成（計2編成）。 車体には選手たちの躍動感あふれる姿をデザインしたほか、車内に藤川監督と11名の選手が登場する特別仕様の記念ポスターを掲出します。
【運行期間】
8000系：2025年9月14日(日) 〜 12月下旬頃（予定）
1000系：2025年9月17日(水) 〜 12月下旬頃（予定）
【運行区間】
8000系：本線・神戸高速線・山陽電鉄線（西代〜山陽姫路）
1000系：上記区間に加え、阪神なんば線・近鉄線（大阪難波〜近鉄奈良）でも運行
詳しい運行予定は阪神電鉄のHP「ニュースリリース・お知らせ」または公式X（旧Twitter、@hanshin_pr）に掲載。毎週水曜日の17:00に、翌日の木曜日から次週木曜日までの運行スケジュールを配信します。
このほか、阪神電鉄では12月下旬ごろまで8000系8502編成に記念ヘッドマークを掲出。8502編成を除く全編成に副標を掲出します。
街中を駆け抜ける！ ラッピングバス
電車だけでなく、路線バスと空港リムジンバス（各1両）も特別デザインで登場します。
【運行期間】
一般路線バス：2025年9月19日(金) 〜 12月下旬頃（予定）
空港リムジンバス：2025年9月20日(土) 〜 12月下旬頃（予定）
【運行区間】
一般路線バス：尼崎市、西宮市、宝塚市、伊丹市内
空港リムジンバス：伊丹空港〜大阪・西宮、関西空港〜大阪・尼崎・西宮
ラッピングバスの運行区間は日によって変動します。運行予定は公開されませんので、偶然出会えたら幸運の印かもしれません。
【画像】阪神優勝記念ポスター・バスのデザイン
（ラッピングイメージ画像：阪神電気鉄道）
