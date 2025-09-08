シルビア・フォウルズが殿堂入り…五輪4度金メダルのアメリカを代表するセンター

9月7日（現地時間9月6日）、米マサチューセッツ州スプリングフィールドで行われたバスケットボール殿堂入りセレモニーに、シルビア・フォウルズ（元シカゴ・スカイ／ミネソタ・リンクス）が登壇した。WNBAで2度の優勝（2015、2017年）、ファイナルMVP2回、シーズンMVP（2017年）、ディフェンシブ・プレーヤー・オブ・ザ・イヤー4回、さらにオリンピックで4大会連続（2008年北京、2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロ、2021年東京）で金メダルを獲得したフォウルズは、女子バスケットボール界を代表するセンターとして殿堂入りを果たした。

スピーチの冒頭、フォウルズは「自分が殿堂入りするなんて想像できなかった」と感慨を語り、家族への感謝を述べた。母親には「私を支える背骨のような存在」と言い、姉や兄たちには「忍耐と努力の大切さを教えてくれた」と振り返った。

フォウルズがバスケットボールを始めたのは中学2年生。地元マイアミでコーチ陣や仲間に強く勧められて競技に取り組み始めたといい、「自分に夢がなかった時期に、バスケットボールが人生を変えてくれた」と語った。マイアミ・エジソン高校時代にはコーチやチームメートが基礎を教えてくれ、全米規模の育成組織AAU（アマチュア・アスレチック・ユニオン）に所属するハリウッド・イーグルスやマイアミ・サンズでの経験も大きな成長につながったと感謝を述べた。

進学先に選んだルイジアナ州立大学（LSU）については「正直さで惹かれた」と明かした。リクルート時、名将スー・ガンターから「君は良い選手だが、努力すれば偉大になれる」と告げられ、「与えられるのではなく勝ち取る」という自分の価値観に合致したと振り返った。

WNBAではシカゴ・スカイで6シーズンを過ごし、「自分を世に示す機会を与えてくれた」と感謝。その後移籍したミネソタ・リンクスでは「私をさらに高めてくれた」と語り、同じく今回殿堂入りを果たしたマヤ・ムーアらチームメートの名を挙げて「毎年最高のレベルで戦う術を学んだ」と述べた。リンクスを長年率いたシェリル・リーブヘッドコーチやオーナーのグレン・テイラー氏にも深い敬意を示した。

さらにUSA代表での活動にも触れ、複数の五輪で金メダルを獲得した経験を「誇り」と語った。また高校時代から支援を続けてくれたナイキや、代理人・関係者への感謝も口にし、ビジネス面での支えがあったことを明かした。

最後に「WNBAは15年間、私に才能を発揮する舞台を与えてくれた」と述べ、殿堂入りを果たした他の選手たちに敬意を示しながらスピーチを締めくくった。会場は大きな拍手に包まれ、フォウルズの栄誉を称えた。

【動画】シーズンMVPを獲得した2017年、フォウルズのハイライト