Nextorage株式会社は、M.2 SSDケース「NX-EN1PRO」「NX-EN1SE」の2モデルを9月9日（火）に発売する。Amazon NextorageダイレクトとNextorage公式ショップ楽天市場店で取り扱う。

NVMe、SATA両方に対応したUSB 20Gbps対応のM.2 SSD外付けケース。冷却ファンやUSB Power Delivery機能を搭載した上位モデル「NX-EN1PRO」と、標準仕様の「NX-EN1SE」を用意。価格はNX-EN1PROが市場想定価格6,980円、NX-EN1SEが4,980円。

どちらものM.2 SSDフォーファクター2280、2260、2242、2230の取り付けが可能。ラッチ付きのためドライバー不要で着脱可能。ヒートシンク付きSSDを着脱する場合は同梱の補助具を使用する。

上位モデルのNX-EN1PROは、静音仕様の冷却ファンを搭載し、長時間のデータ転送時もサーマルスロットリングを抑制して速度低下を防ぐ。100W出力のUSB PDに対応し、本体使用中でもPCなどへの給電ができる。

外形寸法は約48×22.6×130mm。質量はNX-EN1PROが約126g、NX-EN1SEが約118g。