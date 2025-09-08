¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹¤Ç¡ÖÀ»ÃÏ¤¿¤Ó¡ß¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï9·î12Æü¡Á12·î14Æü¤Î´ü´Ö¡¢KAMITSUBAKI STUDIO¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤ÈÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡ÖÀ»ÃÏ¤¿¤Ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ»ÃÏ¤¿¤Ó¡ß¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤ò¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖËâ½÷¤ÎÌ¼¡×¤Ç¤¢¤ë¿¹Àè²½Êâ¡¢Ã«ÃÖÃ¬´ã¡¢Ä«¼çÇÉÎ®¡¢Ìë²ÏÀ¤³¦¡¢ÎØ²öº¡½è¤Î¡¢5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·³¨¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ Åù¿È¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´10¼ï¡¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¡¢550±ß¡Ë
¡û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´10¼ï¡¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¡¢550±ß¡Ë
¡û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´5¼ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì550±ß¡Ë
¡û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ Åù¿È¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´10¼ï¡¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¡¢770±ß¡Ë
¡û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´10¼ï¡¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¡¢770±ß¡Ë
¡û¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´1¼ï¡¢1650±ß¡Ë
¡ûBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É Åù¿È¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´5¼ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1980±ß¡Ë
¡û¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´5¼ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2200±ß¡Ë
¡û¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´1¼ï¡¢2750±ß¡Ë
¡û¥Þ¥ë¥Á¥é¥Ð¡¼¥Þ¥Ã¥È Åù¿È¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´1¼ï¡¢3300±ß¡Ë
¡û¥Þ¥ë¥Á¥é¥Ð¡¼¥Þ¥Ã¥È ¥ß¥Ë¥¥ã¥é¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´1¼ï¡¢3300±ß¡Ë
¡ûB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´1¼ï¡¢4400±ß¡Ë
¡ûÅù¿ÈÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´5¼ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1Ëü1000±ß¡Ë
¡û¡Ú10·î17Æü¤è¤êÈÎÇä¡Û¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¡¿Á´5¼ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì990±ß¡Ë
¡û¡Ú10·î17Æü¤è¤êÈÎÇä¡Û¥È¥é¥Ù¥ë¥Ý¡¼¥Á¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´1¼ï¡¢1650±ß¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡ÖÀ»ÃÏ¤¿¤Ó¡ß¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Î3000±ß¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤¬1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ê³¨ÊÁ¤ÎÁªÂò¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¡¢°ìÄê³ÎÎ¨¤Ç¥Û¥í²Ã¹©¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡ü¡ÈËâ½÷¤ÎÌ¼¡É5¿Í¤ÎÆÃÊÌÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨
