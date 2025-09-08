

9月第1週の上昇率ランキングは南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式を中心に、その他鉱業株式を主要投資対象とするファンドが1位と2位になりました。金価格の上昇を背景に金鉱株企業の株価が上昇しました。



下落ランキング1位の「しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）（四季絵巻）」のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。同ファンドは期中に1600円を分配しています。2位と3位は前週まで3週連続で上昇ランキング3位以内となる上昇から反落した「東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）」と「東洋・中国Ａ株オープン『創新』」となっています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +6.41％ ブラックロック・ゴールド・ファンド

運用会社:ブラックロック・ジャパン



2位 +6.40％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース

運用会社:ブラックロック・ジャパン



3位 +6.02％ ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

運用会社:大和アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -11.81％ しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）（四季絵巻）

運用会社:しんきんアセットマネジメント投信



2位 -5.93％ 東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



3位 -5.77％ 東洋・中国Ａ株オープン『創新』

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



株探ニュース

