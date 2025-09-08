　9月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは231銘柄。東証終値比で上昇は105銘柄、下落は103銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は51銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6574>　コンヴァノ　　　　　318　　+80（ +33.6%）
2位 <4936>　アクシージア　　　　546　　+80（ +17.2%）
3位 <9213>　セイファート　　　 1730　 +229（ +15.3%）
4位 <9082>　大和自　　　　　　 1280　 +145（ +12.8%）
5位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　　 80　　 +7（　+9.6%）
6位 <6228>　ＪＥＴ　　　　　　 1073　　+83（　+8.4%）
7位 <1757>　創建エース　　　　　6.5　 +0.5（　+8.3%）
8位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　 1496　+74.0（　+5.2%）
9位 <4576>　ＤＷＴＩ　　　　　111.5　 +5.5（　+5.2%）
10位 <7093>　アディッシュ　　　　655　　+30（　+4.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9475>　昭文社ＨＤ　　　　　344　　-80（ -18.9%）
2位 <9835>　ジュンテン　　　　　417　　-80（ -16.1%）
3位 <2301>　学情　　　　　　　 1715　 -205（ -10.7%）
4位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　418　　-44（　-9.5%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
6位 <297A>　アルピコＨＤ　　　　220　　-14（　-6.0%）
7位 <4238>　ミライアル　　　　 1154　　-68（　-5.6%）
8位 <2418>　ツカダＧＨＤ　　　　700　　-39（　-5.3%）
9位 <8202>　ラオックス　　　　　150　　 -7（　-4.5%）
10位 <3246>　コーセーＲＥ　　　　661　　-30（　-4.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　483.8　 +5.9（　+1.2%）
2位 <6103>　オークマ　　　　　 3549　　+34（　+1.0%）
3位 <4502>　武田　　　　　　 4692.9　+42.9（　+0.9%）
4位 <8035>　東エレク　　　　　20750　 +150（　+0.7%）
5位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 3172　+20.0（　+0.6%）
6位 <6702>　富士通　　　　　 3663.9　+17.9（　+0.5%）
7位 <4043>　トクヤマ　　　　 3511.8　+16.8（　+0.5%）
8位 <7004>　カナデビア　　　　 1046　　 +5（　+0.5%）
9位 <3401>　帝人　　　　　　 1323.2　 +6.2（　+0.5%）
10位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1138.8　 +5.3（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7762>　シチズン　　　　　 1033　　-34（　-3.2%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　　 1165　-11.0（　-0.9%）
3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　757.5　 -4.0（　-0.5%）
4位 <6361>　荏原　　　　　　 3139.8　-15.2（　-0.5%）
5位 <7203>　トヨタ　　　　　　 2958　-12.0（　-0.4%）
6位 <8058>　三菱商　　　　　　 3483　-14.0（　-0.4%）
7位 <5019>　出光興産　　　　　 1010　 -4.0（　-0.4%）
8位 <1802>　大林組　　　　　　 2475　 -8.5（　-0.3%）
9位 <8591>　オリックス　　　　 3892　　-11（　-0.3%）
10位 <4503>　アステラス　　　　 1720　 -4.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース