[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇105銘柄・下落103銘柄（東証終値比）
9月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは231銘柄。東証終値比で上昇は105銘柄、下落は103銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は51銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6574> コンヴァノ 318 +80（ +33.6%）
2位 <4936> アクシージア 546 +80（ +17.2%）
3位 <9213> セイファート 1730 +229（ +15.3%）
4位 <9082> 大和自 1280 +145（ +12.8%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 80 +7（ +9.6%）
6位 <6228> ＪＥＴ 1073 +83（ +8.4%）
7位 <1757> 創建エース 6.5 +0.5（ +8.3%）
8位 <3697> ＳＨＩＦＴ 1496 +74.0（ +5.2%）
9位 <4576> ＤＷＴＩ 111.5 +5.5（ +5.2%）
10位 <7093> アディッシュ 655 +30（ +4.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9475> 昭文社ＨＤ 344 -80（ -18.9%）
2位 <9835> ジュンテン 417 -80（ -16.1%）
3位 <2301> 学情 1715 -205（ -10.7%）
4位 <8783> ａｂｃ 418 -44（ -9.5%）
5位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
6位 <297A> アルピコＨＤ 220 -14（ -6.0%）
7位 <4238> ミライアル 1154 -68（ -5.6%）
8位 <2418> ツカダＧＨＤ 700 -39（ -5.3%）
9位 <8202> ラオックス 150 -7（ -4.5%）
10位 <3246> コーセーＲＥ 661 -30（ -4.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 483.8 +5.9（ +1.2%）
2位 <6103> オークマ 3549 +34（ +1.0%）
3位 <4502> 武田 4692.9 +42.9（ +0.9%）
4位 <8035> 東エレク 20750 +150（ +0.7%）
5位 <9201> ＪＡＬ 3172 +20.0（ +0.6%）
6位 <6702> 富士通 3663.9 +17.9（ +0.5%）
7位 <4043> トクヤマ 3511.8 +16.8（ +0.5%）
8位 <7004> カナデビア 1046 +5（ +0.5%）
9位 <3401> 帝人 1323.2 +6.2（ +0.5%）
10位 <7272> ヤマハ発 1138.8 +5.3（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7762> シチズン 1033 -34（ -3.2%）
2位 <7261> マツダ 1165 -11.0（ -0.9%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 757.5 -4.0（ -0.5%）
4位 <6361> 荏原 3139.8 -15.2（ -0.5%）
5位 <7203> トヨタ 2958 -12.0（ -0.4%）
6位 <8058> 三菱商 3483 -14.0（ -0.4%）
7位 <5019> 出光興産 1010 -4.0（ -0.4%）
8位 <1802> 大林組 2475 -8.5（ -0.3%）
9位 <8591> オリックス 3892 -11（ -0.3%）
10位 <4503> アステラス 1720 -4.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
