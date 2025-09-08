GENERATIONSとTGCのコラボイベント、Da-iCEがサプライズ登場 コラボ新曲「Grounds」披露
GENERATIONSと「東京ガールズコレクション」（W TOKYO企画・制作）がコラボした祭典『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』が7日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催され、5人組男性アーティスト・Da-iCEがサプライズ登場。コラボ新曲を披露した。
【集合カット】和やかな笑顔のGENERATIONS×Da-iCE
Da-iCEがサプライズゲストとして登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。その後、情報未公開だったGENERATIONS × Da-iCEの新曲「Grounds」をパフォーマンスし、会場を沸かせた。
2組は各メディアやイベントなどでも共演し、親交を深めてきた。昨年出演した「a-nation 2024」でのステージでコラボパフォーマンスを披露したことをきっかけに、Da-iCEの工藤大輝と、GENERATIONSの白濱亜嵐の2人で楽曲制作をスタート。作詞・作曲を工藤と白濱が手掛け、アレンジにShin Sakiura氏を迎えた。
振り付けは和田颯（Da-iCE）・中務裕太（GENERATIONS）の2人によって制作。先月末に開催された「a-nation 2025」でも2組がコラボパフォーマンスを行い、2年連続の共演に、メンバーたちが「(これから)何か一緒にやったほうがいいんじゃないですか」と発しており、今回で実現した。
新曲「Grounds」は、デビューから共に長い時間をかけて活動してきた両グループが、順風満帆とは言えずとも、ダンス＆ボーカルグループとしてのキャリアを地層のように重ね続け、それでもなお新たなステージへと進み続けることを証明した楽曲。重厚感のあるサウンドとGENERATIONSとDa-iCEのボーカルの重なり合いが、歌詞に込められた想いを、より強く印象付ける。
新曲「Grounds」は8日から配信スタートした。
