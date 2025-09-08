“ぐっさん”山口智充、マニアックな“国産セダン”に大興奮「日本の車遺産です!!」
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。マニアックな“国産セダン”に大興奮した。
【写真あり】ぐっさん大興奮「日本の車遺産です!!」…マニアックな“国産セダン”集合
山口は「そうそう！この間北海道の旭山動物園に行った時、ゲート前ターミナルで、今はだんだん無くなって来たこのセダンのタクシーばっかりの光景に出会ったんです」と報告し、セダンのタクシーばかり並んだ写真を投稿。「たまらんかったなぁ〜!!」と本音を吐露した。
写真のタクシーについて、山口は「いちばん右、日産のクルー！レアですね！ あとはクラウンコンフォートとコンフォート！」と解説。いずれも、一昔前にタクシーや自動車教習所の教習車として活躍していたが、最近は目にする機会も減ってきており、「ちょっと前までは東京も名古屋も大阪もこんな感じでしたけど、なかなかセダンだけ！って見なくなりましたもんね」としみじみした。
山口は興奮が収まらなかったようで、「たまらないです!! おそらくここにカメラを向ける人はいないと思いますが、1人大興奮でした」と様子を紹介。「今でもタクシー乗り場で、自分の番でセダンに当たったら『よし！』って思いますもんね」とし、「何でしょうね、、おそらくサスとイスのポワンポワンした感じと視界の広さとかが好きなんでしょうね！ 実際自分が乗ってるコンフォートもそうですからね」とセダン愛の理由を語った。
そしてあらためて、「セダンタクシー！日本の車遺産です」と宣言し、結んだ。
