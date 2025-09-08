田村淳、セカンドハウス構想 “366坪”土地購入へ決断「交渉に入ってください」 価格に「高いね」
お笑い芸人の田村淳（51）が8日までに、自身のYouTubeチャンネル「田村淳のセカンドライフch」を更新。セカンドハウス購入の構想を明かした。
【動画】寝室2つにプール＆サウナも設備が充実！別荘購入を報告した田村淳
「田村淳セカンドハウス用の土地を探しています！」と題した動画の冒頭で「土地を探しに来ました」と報告した田村。買うか悩んでいる土地を紹介した。
都心から1時間弱の場所にある366坪の土地。周囲にはのどかな田園風景が広がる。すでに土地には大きな納屋が立っている。
さっそく好印象を持った田村は「買うかあ」と一言。1500万円という価格に「高いね」と言いつつも「まあ、でも交渉できるでしょ！」と前向きな様子。
「プール付きがいい」「老後2人で住む家を、うちのオンラインサロンメンバーと一緒に考えようだから、そんなに大きい家じゃなくていい」など次々と構想を明かした後、「交渉に入ってください！」と購入に向けて進めることを決断。「気に入りました！」「たぶん買います！」と語った。
この投稿にファンからは「今後が楽しみです」「淳さん静かで緑が多くていい所だわね」といったコメントが寄せられた。
