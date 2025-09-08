『2025 MTV Video Music Awards』スティーヴン・タイラー＆ジョー・ペリーらオジー・オズボーンさん追悼パフォーマンス ガガは最優秀アーティスト賞含む4冠、アリアナも主要3冠達成
アメリカの現地時間7日に開催された音楽アワード『2025 MTV Video Music Awards』にて、エアロスミスのスティーヴン・タイラーとジョー・ペリーが、UK出身のロックスター・ヤングブラッド、ギタリストのヌーノ・ベッテンコートらとともに、オジー・オズボーンさんの追悼パフォーマンスを行った。この模様はMTV公式YouTubeチャンネルで公開されている。
【動画】スティーヴン・タイラー＆ジョー・ペリー、ヤングブラッドによるオジー・オズボーンさん追悼パフォーマンス
ステージでは、まずヤングブラッドが登場し、オジーさんの代表曲「Crazy Train」「Changes」を披露。ギターはヌーノ・ベッテンコート、キーボードにはオジー・バンドの一員でもあるアダム・ウェイクマン（リック・ウェイクマンの息子）が参加し、迫力あるバンド演奏を支えた。
その後、ステージ左右からスティーヴン・タイラーとジョー・ペリーが登場し、「Mama, I'm Coming Home」を披露。タイラーは声帯の負傷によるツアー引退を発表していたが、それを感じさせない力強いシャウトも飛び出し、会場は大きな歓声に包まれた。途中からヤングブラッドも再登場し、ペリーのギターソロとともに、世代を超えた3人のロックスターによる豪華な共演が実現した。
MTV公式Instagramでは、このパフォーマンスに感激して頭を抱えるアリアナ・グランデのリアクション映像も公開されている。
『2025 MTV Video Music Awards』では、レディー・ガガが『最優秀アーティスト賞』『最優秀ポップビデオ賞』など4部門を受賞。スピーチでは「私の中の“モンスター”を受け入れ、応援し続けてくれたことに、心から感謝しています」とファンへの感謝を語った。
また、アリアナは『最優秀ビデオ賞』『最優秀撮影賞』『最優秀ディレクション賞』の3冠を獲得。「どうか歩み続けてください。必ず『より明るい日々』が待っています」とコメントし、多くの視聴者にメッセージを届けた。
『2025 MTV Video Music Awards』の模様は、日本では27日午後7時よりMTVにて独占放送される。
