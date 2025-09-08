ゆうちゃみ　ランウェイで純白ランジェリー披露も「どこのショーパブ？」“露出過多”に賛否両論

ゆうちゃみが、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「TGC」）に出演。純白のランジェリー姿で登場し、多くの人々をクギ付けにしたことが話題となっている。

「この日、ランジェリーブランド『Lulumerry』（ルルメリー）のステージが行われました。そのモデルの1人として登場したのが、ゆうちゃみさん。胸元が大胆に開いた白いジャケットを肩から掛け、足元は黒のファーブーツという、オトナなコーディネート。176センチの高身長と抜群のスタイルが際立っていました」（ファッション誌ライター、以下同）

「Lulumerry」は、YouTuberグループ「ばんばんざい」の元メンバー、流那がプロデュースするランジェリーブランド。流那自身も7月の第1子出産後、初めてランウェイを歩いた。そのほか多くのタレントが参加し、その中でひときわ目立っていたのが、ゆうちゃみだったという。

「彼女はランウェイを戻る際にジャケットを脱ぎ、観客に向けてファンサービス。すると、中に着ていた純白のランジェリーがあらわになり、美バストがくっきりと見える演出に。さらに最後、退場時にはカメラを振り返って笑顔を見せるという、小悪魔的な決めポーズまでしていました」

ゆうちゃみのサービス精神は、TGCの公式Xが投稿したオフショット動画からも伝わってくる。

「流那さんをはじめ、グラビアアイドルの葉月くれあさん、モデルのアリアナさくらさん、ハーフモデルの稲垣姫菜さん、タレントの吉田恵美さんなどがランウェイを終えて舞台袖に戻ってくる際、カメラに向かってお辞儀をするなど、それぞれの形でリアクションしていました。そして最後にカメラの前に現れたのが、ゆうちゃみさんでした。通路をやりきった満足げな表情で歩いてきた際、密着カメラを見つけると、求められたわけでもないのに『息切れ……』と、ステージを終えた感想をぽつり。さらにカメラに向かって何度も大きく手を振り、片手でハートを作って頬に当てる“頬ハート”のポーズを披露しました。こうした自然なリアクションは、テレビ慣れしている人ならではの振る舞いでしたね」

いずれにしても、このように美女だらけのオフショット動画はXでも話題となり、公式や出演者の投稿のリプ欄には、

《めっちゃセクシーでめっちゃ可愛い》

《天国をチラ見した気がする。。》

と絶賛の声があがった。一方、露出の多さゆえか

《どこのショーパブですか？》

《胸だしすぎやろ》

と、否定的な声もあがっている。ファッション誌編集者はこう話す。

「ゆうちゃみさんのようにテレビでよく見かける有名人が出演していることは、一般層の注目を集める大きな要因になります。特にTGCのような大型イベントでは、外に向けていかに宣伝し、話題性を高めるかが勝負。彼女がいるだけで、ネットでの拡散も期待できますね。

ファッションショーについていえば、例えばパリコレなどではトップレスに近いような衣装も登場します。しかし、あくまでもモードでアーティスティックな世界観なので露出が高くても艶めかしさはありません。他方、TGCで紹介している衣装はリアルクローズ。露出が多いとかなり生々しい雰囲気になってしまいます。それに抵抗感がある人もいるのでしょうね」

多くの人の視線を奪ったのは間違いないが……。