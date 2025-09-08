１９７０年代から８０年代にかけて全盛期を誇ったイングランド出身のロックバンド、スーパートランプの創設者、リック・デイヴィスさんが、がんのため５日にロングアイランドの自宅で亡くなった。８１歳だった。バンドが公式インスタグラムなどで明らかにした。

リックさんは６９年にバンドを結成して、７０年に「スーパートランプ・ファースト」でデビュー。当初はプログレッシブロック的な要素が強かったが、ポップ色を強めて７９年にリリースした「ブレックファスト・イン・アメリカ」は、第１位を獲得。ユニークなジャケットも話題を呼び、米国で４００万枚、全世界で１８００万枚を売り上げる大ヒットアルバムとなった。

同作からはシングルカットされた「ザ・ロジカル・ソング」（全米６位）や「テイク・ザ・ロング・ウェイ・ホーム」（全米１０位）などもヒットを記録した。



バンドはその後も活躍したが９８年に解散。リックさんは結成からからボーカルとしてフロントマンを務めた。

バンドは公式声明文で「リックは９月５日、ロングアイランドの自宅で亡くなりました。私たちは５０年以上にわたり彼と知り合い、共に演奏するという光栄に恵まれました。（夫人の）スー・デイヴィスに心からお悔やみ申し上げます」と追悼の意を述べている。またリックさんが、１０年以上にわたり多発性骨髄腫と闘っていたことも明らかにしている。

スーパートランプは活動期間中にグラミー賞に４回ノミネートされ、８０年には「ブレックファスト・イン・アメリカ」で年間最優秀アルバム賞を獲得している。