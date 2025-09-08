加藤ミリヤ、デビュー21周年を迎えプレミアムライブ＆新曲リリースを発表
本日9月8日にデビュー21周年を迎えた加藤ミリヤが、＜加藤ミリヤ 歌の会 vol.6 Premium Live 2025 Powered by JBL＞の開催を発表した。
今年8月にはオフィシャルサイトにて第三子出産を報告し、母子の健康とともにファンへの愛と感謝を伝えていた加藤ミリヤ。21周年記念日に新たに発表されたライブは普段のワンマンライブと異なり、観客は飲食も楽しみながら贅沢な時間を堪能することができる。
また、9月17日に今年初となる新曲「#東京LIFE」のリリースも発表。この楽曲は東京での華やかな生活とその裏に垣間見える寂しさや不安を描いたリリックと、令和サウンドにトレンドの平成エッセンスを巧みに融合させた、ポップで中毒性のある心地よい楽曲となっている。
Digital Single「#東京LIFE」
2025年9月17日 配信スタート
＜加藤ミリヤ 歌の会 vol.6 Premium Live 2025＞ Powered by JBL
【ビルボードライブ東京】
2025/12/3（水）
2025/12/8（月）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
DXシートDuo￥22,200-（ペア販売）
Duoシート￥21,100-（ペア販売）
DXシートカウンター￥11,100-
S指定席￥10,000-
R指定席￥8,900-
カジュアルシート￥8,400-（1ドリンク付）
[お問い合せ] ビルボードライブ東京 03-3405-1133
〒107-0052
東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F
【ビルボードライブ横浜】
※サービスエリア料金には、クリスマスプレート＆グラスシャンパンが含まれます。
※カジュアルエリアをご利用のお客様は、グラスシャンパンもしくは1ドリンクをお選びいただけます。
2025/12/16（火）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
DXシートカウンター￥16,100-
S指定席￥16,100-
R指定席￥15,000-
カジュアルセンターシート￥11,100-
カジュアルサイドシート￥10,000-
[お問い合せ] ビルボードライブ横浜 0570-05-6565
〒231-0003
横浜市中区北仲通5丁目57番地2 KITANAKA BRICK＆WHITE 1F
*メンバー
加藤ミリヤ（Vo）
その他未定
*発売日
2025/9/8（月）17:00〜9/21（日）23:59＝MILIYAH Loveheart Club先行（e+｜ルート限定｜抽選）
2025/10/9（木）12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ直販｜先着）
2025/10/16（木）12:00＝一般発売（ビルボードライブ直販/e+｜先着）
