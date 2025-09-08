タイガー魔法瓶は、独自の水流で高い切削能力を持つ「TIGER EDGE」シリーズのコンパクトサイズの新モデル「ミキサー＜TIGER EDGE＞ SLC-A100 」を2025年10月21日、「ミキサー＜TIGER EDGE＞ SLC-B100 」を2025年9月21日に発売します。

記事のポイント ハイパワー粉砕で氷や冷凍フルーツなどの食材もそのままミキサーにかけられるのが特徴。新カッター形状により、従来の2倍の大きさの食材を粉砕できるので、下準備の手間を軽減してくれます。

本製品は、食材がカッターに向かって効率的に流れるサイクロン水流とそれを受け止める厚刃の新カッター形状でハイパワー粉砕を実現。

この技術により、従来のミキサーでは禁止されていることが多い、市販の氷や冷凍フルーツなどの食材までなめらかに粉砕することが可能です。

また、ハイパワー粉砕により、従来品より2倍の大きさの食材まで粉砕できるため、包丁で細かく切る下準備の手間を削減。毎日の食卓で継続して使いやすい設計になっています。りんごは約5cm角、キウイは4等分、バナナは約4cm幅(約1/4本)の大きさで撹拌できます。

SLC-A型は、同社のミキサーとして初めて「ミキサーカップ」と「パーソナルカップ」の2WAY使用に対応。ライフスタイルやその日のメニューに応じて、最適なサイズを使い分けることができます。

ミキサーカップ、パーソナルカップどちらもカッター台を取り外すことができてお手入れしやすい構造になっています。また、カッター台を取り外したカップ・ふたは食器洗い乾燥機に対応可能。丸洗いができるので、調理後の面倒なお手入れが楽になります。

タイガー魔法瓶 「ミキサー＜TIGER EDGE＞ SLC-A100／SLC-B100 」 発売日：SLC-A100／2025年10月21日、SLC-B100／2025年9月21日 オープンプライス

