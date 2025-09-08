トム・ハンクス、陸軍士官学校による名誉賞授与が中止に 民主党支持が嫌われたか
『フォレスト・ガンプ／一期一会』や『プライベート・ライアン』などで、米軍兵士を演じてきたトム・ハンクス。ウェストポイント陸軍士官学校から、国に献身した市民に贈られるシルバナス・セイヤー賞を授与される予定だったが、同校の同窓会により、中止となった。
【写真】トムと妻リタ・ウィルソンのツーショットが仲睦まじすぎる！
Peopleによると、トムは9月25日（現地時間）に開催される式典で、本年度のシルバナス・セイヤー賞を授与される予定だったが、同窓会の会長兼最高経営責任者で元陸軍大佐のマーク・ビーガーが、同校職員に宛てたメールの中で、中止を明らかにしたそう。授与自体が取りやめとなったのか、それとも後のイベントで授与されるのか、また別の形で授与されるのか、詳しいことは明らかになっていない。
ウェストポイント陸軍士官学校は6月、トムに同賞を授与すると発表。『プライベート・ライアン』や『フォレスト・ガンプ』、『グレイハウンド』などで軍人のポジティブな面を演じてきたことがその一因であると明らかにしていた。
しかし米軍ではドナルド・トランプ大統領の就任以来、多様性や包摂性に関する取り組みを縮小し、全米軍士官学校におけるリーダーシップ、カリキュラム、教員に対する監視を強化しているそう。トムは2024年の大統領選でトランプ大統領の対立候補であったカマラ・ハリスを支持するなど、民主党を支持しており、これが嫌われたものとみられている。
