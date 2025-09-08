武尊、妻・川口葵との新婚生活は「まだあまり甘くない」
格闘家の武尊が、今年7月に結婚を発表したばかりの妻・川口葵と共に、とっとり・おかやま新橋館にて行われた「とっとり梨フェア」のメディア取材会に出席。新婚生活について、「まだあまり甘くない」と明かす場面があった。
【写真】川口葵、武尊にウエディングケーキを「あ〜ん！」
鳥取県は「二十世紀梨」の生産量全国1位を誇る名産地。その鳥取県産梨の魅力を首都圏の人たちにも体験してほしいと、本館にて鳥取名産品の梨を使用したパフェなどを提供する「とっとり梨フェア」を開催中だ。明日9日からは、二十世紀梨のジュースが蛇口から出て来るという夢のような企画も実施される。
そんな「とっとり梨フェア」のPRのために駆け付けた武尊は、鳥取県米子市出身。小さい頃から梨が大好きで、減量中はスイーツに代わって梨を食べていたのだとか。この日はフェアで提供されているパフェを試食し、「梨はそのままでも美味しいですが、生クリームとも合うんですね！」と驚きの声を上げた。
また、新婚の2人に対し、鳥取県知事の平井伸治氏よりサプライズで梨を使ったウェディングケーキのプレゼントも。そのケーキに入刀、さらにファーストバイトも行うことになり、武尊は「まだ結婚式を挙げていないので、まさかここで初ケーキ入刀をするとは（笑）」と照れ笑いを浮かべる。
しかし、そんな武尊は試合を控えており、減量真っ只中。「生クリームが少ないところにして！ 梨の多いところにして！」と言うも、川口は生クリームも梨もたっぷりすくって「あ〜ん」。口から生クリームがはみ出る量を頬張った武尊は、「ちょっと量が多かったですが（笑）、シナモンが効いていて美味しいです！」と絶賛した。
イベント後の囲み取材では「新婚生活と鳥取梨、どっちが甘い？」との質問が。武尊は「鳥取梨の方が甘いです。結婚したのですが、試合前なのですぐにアメリカ合宿に行ってしまって。まだあんまり甘くない（笑）」と現状について語る。
だが、結婚前は食事の調整や体重のコントロールを自ら行っていた武尊は、今は完全に川口に任せているのだとか。「練習も捗るし、メンタル的にも支えてもらっています」と感謝を述べた武尊に対し、川口は「（武尊は）頑張っちゃう性格なので、おうちに帰ってきたら試合のことはなるべく考えないように。自分の時間を作って自由に過ごしてもらいたい」と献身的にサポートすると意気込みを明かしていた。
