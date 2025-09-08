5thフルアルバム『音故知新』をリリースするSnow Man

　Snow Manの5枚目となるフルアルバム『音故知新（読み：オンコチシン）』が、11月5日に発売されることが決定。新ビジュアルと「音故知新」という言葉が持つ”時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオが公開された。併せて、5大ドームツアーの開催も発表された。

【動画】Snow Manの5thアルバム『音故知新』コンセプトビデオ

　本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した一枚に。

　音源として、初回盤A・初回盤Bには新曲を含む全12曲、通常盤は新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録。さらに映像特典として、初回盤Aには新曲Aと「カリスマックス」のMusic Video／マルチアングル映像とメイキング映像Aを収録。初回盤Bには新曲Bとユニット楽曲のMusic Video、メイキング映像B、撮りおろし特典映像がつく（いずれも予定）。

　そして、5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON」の開催も発表。11月15日〜2026年1月18日までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行う。

　ツアースケジュールは以下の通り。

■Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON

11月15日・16日　北海道 大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

12月5日〜7日　みずほPayPayドーム福岡

12月23日〜26日　東京ドーム

2026年1月4日〜7日 愛知 バンテリンドーム ナゴヤ

2026年1月15日〜18日　京セラドーム大阪

　Snow Manの5th Album『音故知新』は、11月5日発売。