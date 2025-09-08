フジテレビ、唐田えりか＆せいや出演『102回目のプロポーズ』に自信「『101回目』ファンの方にも懐かしながら喜んでいただける内容」
フジテレビ本社にて8日、「フジテレビコンテンツラインナップ発表会」が開催され、コンテンツ事業局ディストリビューションセンター室長の橋詰知明氏、投資戦略センター編成管理部長の赤池洋文氏、投資戦略センター室長の加藤正臣氏、コンテンツ投資戦略局長の藤井修氏、第1スタジオドラマ・映画制作センター室長の大木綾子氏、コンプライアンス推進局長の吉田優子氏が出席。司会を上垣皓太朗アナウンサー、高崎春アナウンサーが務めた発表会で出席者は、新ドラマのラインナップに自信を見せた。
【写真】司会を務めた高崎春・フジテレビアナウンサー
2025年秋の新番組が発表された後、赤池氏は10月6日の月曜9時より放送される沢口靖子主演『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』について「月9は我が社のフラッグシップのエンターテインメントを届けする枠ということで、人気ドラマシリーズの『絶対零度』を今季は、満を持してお届けしようと思っております」と説明。
続けて「シーズン1、2は上戸彩さん、シーズン3、4が沢村一樹さんという豪華なリレーに続く今回のシーズン5は沢口靖子さんが主演ということで、このドラマの真骨頂である予測不能なサスペンスドラマという『絶対零度』の最大の魅力でございますが、これと沢口靖子さんの掛け算ということで、今までの『絶対零度』のファンはもちろんのこと、今回、初めて見る方も虜になること間違い無しのクオリティでお届けできると思います」とアピールした。
また、齊藤京子と水野美紀がW主演で同一人物を演じる火ドラ☆イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』については「個人的に衝撃を受けた設定」と語り、「前代未聞のキャスティングだと思いますので、どんな仕上がりになるのか楽しみにしております」と期待。
さらに浅野温子＆武田鉄矢のW主演作『101回目のプロポーズ』の34年ぶり続編となる『102回目のプロポーズ』が企画・鈴木おさむにより制作決定。主人公は矢吹薫（浅野）と星野達郎（武田）の娘・星野光（唐田えりか）で、光に一目惚れする青年・空野太陽を霜降り明星のせいやが演じる。橋詰氏は「『101回目』ファンの方にも懐かしながら喜んでいただける内容が盛りだくさんとなっております」と力を込めていた。
2025年秋の新番組が発表された後、赤池氏は10月6日の月曜9時より放送される沢口靖子主演『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』について「月9は我が社のフラッグシップのエンターテインメントを届けする枠ということで、人気ドラマシリーズの『絶対零度』を今季は、満を持してお届けしようと思っております」と説明。
続けて「シーズン1、2は上戸彩さん、シーズン3、4が沢村一樹さんという豪華なリレーに続く今回のシーズン5は沢口靖子さんが主演ということで、このドラマの真骨頂である予測不能なサスペンスドラマという『絶対零度』の最大の魅力でございますが、これと沢口靖子さんの掛け算ということで、今までの『絶対零度』のファンはもちろんのこと、今回、初めて見る方も虜になること間違い無しのクオリティでお届けできると思います」とアピールした。
また、齊藤京子と水野美紀がW主演で同一人物を演じる火ドラ☆イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』については「個人的に衝撃を受けた設定」と語り、「前代未聞のキャスティングだと思いますので、どんな仕上がりになるのか楽しみにしております」と期待。
さらに浅野温子＆武田鉄矢のW主演作『101回目のプロポーズ』の34年ぶり続編となる『102回目のプロポーズ』が企画・鈴木おさむにより制作決定。主人公は矢吹薫（浅野）と星野達郎（武田）の娘・星野光（唐田えりか）で、光に一目惚れする青年・空野太陽を霜降り明星のせいやが演じる。橋詰氏は「『101回目』ファンの方にも懐かしながら喜んでいただける内容が盛りだくさんとなっております」と力を込めていた。