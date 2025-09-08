残暑なに着る？→【ZARA】40・50代がシャレる「涼しげスカート」が大正解かも！

9月に入っても残暑は続く今の時期、パンツを敬遠したい人へおすすめなのが、【ZARA（ザラ）】の「涼しげスカート」。リネンやコットンを取り入れた素材感で、サマ見えするのに通気性が良く穿き心地も快適そう。スカートを変えるだけで、コーデが一気に秋ムードにアップデートする予感です。そろそろ秋仕様にしたいけれど、何を着ればいいのか迷う……という人はぜひチェックしてみて。

スリットと細身のベルトが大人の余裕を引き寄せるミディスカート

【ZARA】「リネンベルト付きミディスカート」\7,990（税込）

リネン混のナチュラルな風合いが魅力のベージュスカート。通気性が良く、残暑の時期でもさらりと心地よく穿けそうです。ミディ丈は大人女性も気負わず取り入れやすく、フロントに入ったスリットが動きを出しつつも、ヘルシーな女っぷりを引き寄せてくれるはず。細めのベルトはシンプルながらも、ほどよいアクセントに。Tシャツやシャツを合わせてカジュアルにまとめても、秋本番にはジャケットをさらりと羽織ってもサマ見えが狙えそう。

繊細な刺繍ディテールでワンランク上の装いに

【ZARA】「リネン刺繍入りスカート ZW COLLECTION」\19,990（税込）

ビーズアップリケをあしらった刺繍ディテールが目を引くブラウンスカート。ニュアンスのある落ち着いたカラーに、裾のフリンジが適度なラフさを演出します。ほどよいAラインのシルエットが下半身を自然にカバーしてくれそう。立体感のある刺繍が上品なパンチをきかせ、穿くだけで華やかさを添えてくれるはず。ミドルライズのつくりなので、ゆるっと穿いてこなれ感を出してみて。

クラシカルなドットスカートでコーデをアップデート

【ZARA】「ドット柄ミディスカート ZW COLLECTION」\10,990（税込）

クラシカルなドット柄が映えるスカートは、穿くだけで主役級の存在感に。シャーリング仕様のウエストは可愛らしさを出しつつも、アイボリーにブラウンドットの配色で甘さを抑え落ち着いた印象にシフト。サイドの調整ひもがアクセントになり、シルエットにニュアンスをプラス。コンパクトなTシャツでカジュアルダウンしても、ブラウスで上品に仕上げても好バランスの予感です。肌寒くなったらスウェット合わせも素敵かも。

周りと差がつく！ アシンメトリーのスカート

【ZARA】「アシンメトリースカート」\6,590（税込）

アシンメトリーなシルエットが印象的なダークカーキのスカート。斜めに入った切り替えラインとドレープが立体的な動きを生み、穿くだけでグッと垢抜けた印象に。深みのあるカラーで秋らしさを取り入れながら、モードなエッセンスもプラス。ひとクセあるデザインだからこそ、スタイリングに投入するだけで周りと差をつけられそう。コットン素材で暑苦しさも感じにくく、季節の変わり目にもぴったりハマりそうな一枚です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase