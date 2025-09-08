10代の少女に、医師の処方が必要な睡眠薬を無償で譲り渡したとして、8月に逮捕された50歳の男が、追送検されていたことが分かりました。男は薬を渡す見返りに、ハグを求めていたとみられています。薬の過剰摂取「オーバードーズ」を助長しかねない、その卑劣な手口とは。

麻薬特例法違反の疑いで9月3日に追送検されたのは、佐賀県伊万里市の無職、太田寛和容疑者（50）です。





警察によりますと、太田容疑者はことし4月、福岡市・天神の警固公園近くで、10代の少女に対し、医師の処方が必要な向精神薬、フルニトラゼパムを含んだ睡眠薬の錠剤を無償で譲り渡した疑いです。他の少女にも睡眠薬を渡したとして、8月に逮捕された太田容疑者。捜査のきっかけは、“警固界隈（けごかいわい）”と呼ばれる若者からの「少女らに睡眠薬を渡している男がいるようだ」との情報提供でした。

警固公園で取材すると、実際に太田容疑者とみられる男から睡眠薬を受け取ったという少女に話を聞くことができました。



■少女

「友達が睡眠薬をもらっていて、私も欲しいってなって。連絡とって、（睡眠薬を）もらった。」

Q何のために使う？

「ミンザイ（睡眠薬）でOD（オーバードーズ）するために使う。」



最悪の場合、死に至ることもある、医薬品の過剰摂取「オーバードーズ」。厚生労働省の研究班が行った調査では、中学生の55人に1人が、1年以内にオーバードーズを経験したことがあるといいます。



オーバードーズで「現実逃避したい」という少女の危険な欲につけ込み、太田容疑者とみられる男はある見返りを求めてきたといいます。



■少女

「はい、これって渡されたら急に、あっち行かんって言われて。警固公園の暗いところで、ハグしようみたいな。睡眠薬が欲しかったから。自分では買えんし。処方箋（が必要）だから、もらわないと無理。」



8月の逮捕後、太田容疑者は警察の調べに対し、容疑を認めています。