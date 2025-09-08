先週9月5日金曜日、静岡県内に甚大な被害をもたらした台風15号。



さらに…。



（視聴者）

「竜巻！竜巻だぞ～」

「やばくない？」



県内の広い範囲に残された台風15号の激しい爪痕。猛威を振るったその姿を、各地で撮影された映像で振り返ります。



先週9月5日金曜日、静岡県内に最接近した台風15号。昼過ぎから急速に雨足を強め、午後1時すぎには線状降水帯が発生。



（視聴者）

「これやばいって」





局地的に凄まじい大雨となりいたるところで道路が冠水。気象台の観測地点では1時間あたりの降水量が菊川牧之原で127ミリ静岡空港で113ミリなど、各地で観測史上最大の降水量を記録。掛川市、島田市、藤枝市、焼津市、伊豆市など広い範囲で「記録的短時間大雨情報」が頻発しました。静岡空港では、駐車場の一部が水没。この男性の車はエンジンルームまで水が入っていました。（車が水没した男性）「まだ買って年数が浅いので色々カスタムとかもしてきたので悔しい」この車はタイヤの上まで水につかった跡があり、修理に出すためレッカー移動させる準備をしていました。（車が水没した人）「浸かっちゃったのでレッカーで取りに来た。自分よりひどい被害に遭った人もいるのでまだましかなと言い聞かせるしかない」大雨による影響もありましたが、今回の台風で特に深刻だったのが、竜巻や突風による被害。これは吉田町で撮影された映像。竜巻とみられる突風が発生した瞬間です。同じころ、牧之原市でも…。（視聴者）「竜巻、竜巻だぞやべえ。やばいやばいやばい」「やばくない？」これは牧之原市内を走行していたドライブレコーダーの映像。前も見えないほど激しい雨と風が吹く中、車の後方から物置のようなものが吹き飛ばされてきて、そのまま車の前方へと滑りぬけていきました。こちらも同じく牧之原市。激しい暴風雨の様子を撮影していたところ…（被災した女性）「やばいなあ。吹き上げてるもんで」この直前、竜巻に襲われていたのです。これを撮影した女性は…。（被災した女性）「急にバーっと風が左から来てワーッとお父さんとドアを押さえていて、そしたらこうなって。なんか泣けちゃう」屋根は吹き飛ばされ、階段には2階から水が流れだします。その2階部分を案内してもらうと…。天井が抜け空が見えていました。（被災した女性）「想像つかないよねえ。自分にもこういうことが起こるんだと思った」この家も竜巻で屋根が飛ばされ、窓ガラスも全て割れてしまっていました。（被災した男性）「もうどうしようかなって感じ住める状態じゃない」さらに部屋の天井を見てみると…。（被災した女性）「下からどーんと、ここからかわからないけど全部突き上げている。こんな状態になるんだ。感心しちゃうね」床に置いてあった荷物が巻き上げられ、天井に突き刺さっていました。今回の台風15号では、最大で約2万3000戸が停電、避難指示も最大で50万人を対象に出されました。Daiichi-TVが各市町に問い合わせて集計したところ、県内では、重傷8人、軽傷81人となっています。また、県などによりますと住宅の全壊は2棟、半壊が117棟、一部破損が1167棟で、床上･床下浸水は210棟に上るということです。さらに、県は県内10市町に災害救助法の適用を決定しました。