¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 2-5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î7Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¿¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¡È¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ç¡É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Þ¤Ç±¿¤Ö¾×·â¥¢¡¼¥Á
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤«¤éÂè47¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¿¿¿Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ÇÂª¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB°ÜÀÒ¸å¡¢½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£ÂçÃ«¤Ï¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¹â¤á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯Æñ¤·¤¤µå¤Ç¡¢ÂÇµå¤Ï¿¿¿Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¼«¿È¤â¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³Î¿®Êâ¤¤Ï¤»¤º¡¢¤¹¤°¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¼ê±þ¤¨¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤àÂè47¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ÖBaseball Savant¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ109.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó176.7¥¥í¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ23ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥125¥á¡¼¥È¥ë¡£¸«Á÷¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ëÈ½Äê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¤Î¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·âÃÆ¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤âÁûÁ³¡£¡ÖÂçÃ«ÍÆ¼Ï¤Í¡¼¡×¡ÖÂçÃ«ÅÜ¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¥¨¥°¡×¡Ö¸«´·¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Îµå¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤ó¤«¤é¤Í¡×¡Ö³°³Ñ¤Î¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤±¤É¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ëÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¡©µÍ¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤À¤â¤ó¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿ûÌî¤«¤éÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
