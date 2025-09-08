〈実家は貧しく、芸能スクールに1時間30分歩いて通っていたことも…まだ無名の“安室奈美恵の才能”に誰よりも早く気づいた『ある男の存在』〉から続く

「今、(テレビ局制作の)テレビドラマなんて観るのは馬鹿だけ。話が面白いかどうかとか、どうでもいいんだ」と自嘲気味に語るプロデューサーも……。

なぜ日本のテレビドラマの質は低下したのか? 長年、テレビ業界が抱えるいびつな構造を、ノンフィクション作家である田崎健太氏の最新刊『ザ・芸能界 首領たちの告白』(講談社)より一部抜粋してお届けする。(全2回の2回目／最初から読む)



◆◆◆

なぜテレビドラマの質が低下したのか

1999年末に出版社を退社する直前、ぼくは女優の杉田かおるの担当編集者だった。彼女が過去に交際した男性との物語を聞き取り、“フィクション”として原稿にまとめた。彼女との付き合いはその後も続き、時折、知人を交えて食事に行った。

子役から芸能界を泳いできた彼女の話は興味深いものだった。この頃、彼女は、バラエティ番組への出演を増やしていた。彼女曰く、女優としてテレビに出るときは自然に、バラエティ番組のときは、がに股気味、やや猫背で立つと親しみやすくなり、笑いがとりやすくなるという。彼女の女優らしい細部へのこだわりに感心した。

ある日、彼女が出演する芝居を観に行った。終演後、彼女の仕事仲間と一緒に食事をすることになった。一人のプロデューサーが直近、担当したテレビドラマの話になった。主演女優の科白が少ないと、マネージャーが口を挟み、その場面が大幅に変更になった、大変だったとこぼした。

「脚本を勝手に書き変えていいんですか」

ぼくが口を挟むと、プロデューサーは大きく首を振った。

「そうしないと出てくれないならば仕方がないんです」

ぼくが聞きたかったのは、脚本家に断りを入れる必要はないのかということだった。しかし、そこは全く論点ではないようだった。テレビドラマは主役を張ることのできる俳優、及びそのマネージメントをしている芸能プロダクションに大きな力があるのだと知った。

そのテレビドラマという不可思議な世界を取材したのは、2017年のことだった。

このとき、老人ホームを舞台としたテレビドラマ『やすらぎの郷』（テレビ朝日系）が昼間の放映にもかかわらず高視聴率を記録し、話題となっていた。当時、82歳だった脚本家の倉本聰は、このドラマを書くきっかけは「同年配の友人たちが『見るテレビ番組がない』と漏らしたことだ」とインタビューで語っていた。

倉本には1999年に北海道の富良野で話を聞いたことがある。

倉本は84年に立ち上げた「富良野塾」で俳優、シナリオライターの指導に当たっていた。

「シナリオライターの卵に対して、“子宮で泣かせて、睾丸で笑わせろ”っていうんです。つまり、体の底から人間を揺さぶると、人は感動をする。感動して、涙や笑いを出すと、体が浄化されて、いい顔になる。それがドラマの本質だと思うんです。そういった意味で今のトレンディドラマというのは、人間にとって何の栄養にもならないね」

彼は自身の脚本執筆の他、後進の育成、そして、中高年の男性に知的刺激を与えることに注力しているのだと言った。

「日本の中高年層を芝居小屋に連れ戻せないかと思っているんです。テレビドラマはその層を20年も前からターゲットから外している。大人の観る映画も文学も芝居もない。日本を支えている中高年が、精神的な刺激を受けないから、金、金になって、日本がおかしくなったんです。その状況は変わりつつあると信じたい」

この取材から彼が憂えた状況は変わっていない、いや悪化している――。

90年代、人気テレビドラマは、軒並み25パーセントから35パーセントの高視聴率を誇った。2010年代以降、シーズン最高回でも15パーセント前後、10パーセントを超えればヒット作という状況だ。みなが口ずさむ流行歌が消えたように、年齢、性別を超えた話題の中心となるテレビドラマはほぼない。

Netflixなどの配信チャンネルに人が流れていることも原因の一つだろう。ただ、それだけではない。

この章では、取材に応じた人間たちとの約束で“匿名”の証言を多用している。テレビドラマに関わっている人間は、報復を恐れていた。証言者は全てぼくが顔を合わせて取材している。伝聞情報は外し、証言者が体験した1次情報に限り採用した。そして可能な限り別の立場からの証言を照らし合わせた。数字等については2017年時点のものだ。

「テレビドラマを観るのは馬鹿だけ」

ドラマ制作に携わるテレビプロデューサーは、日本のテレビドラマの現状について自嘲気味にこう言う。

「今、（テレビ局制作の）テレビドラマなんて観るのは馬鹿だけ。話が面白いかどうかとか、どうでもいいんだ。自分の好きなタレントが出ていたら、キャーと言って喜ぶ人、そういう人だけが観ている」

そしてこう続ける。

「日本のドラマというのは、世界の現在の潮流の中できわめて特殊な存在。一話あたり制作費が3000万円かかるとして、それで10話作ると3億円になる。普通ならば、3億円で面白いものを作って、いろんな形で売って10億円の売上げにしようと考える。

実際にアメリカ、あるいはアジアでも韓国のテレビドラマは世界中に進出している。韓国の場合、20話のドラマをワールドマーケットに出す、あるいは東南アジアに販売する。それで何億かの売り上げが出る。だから主演の俳優には一話3000万円ベースからギャラ提示をすることが出来る。（韓国の人気俳優）イ・ビョンホンクラスになると一話1億円払える」

一部を除いて日本のテレビ局が重視するのは日本国内での視聴率のみ。2次利用は再放送、あるいはDVD販売しか念頭にない。そのため、内向きになりがちであるという。

「まず広告代理店がスポンサー企業から金を集めてくる。そこから広告代理店とテレビ局の取り分を抜いた残りが制作費となる。芸能プロダクションの仕事は、その制作費をいかに『むしり取る』か」

「むしり取る」とはつまり、自社所属の俳優を一人でも多く起用させることである。

「一番の問題は、キャスティングの主導権がテレビ局ではなく、大手のプロダクションにあること。芝居が出来るか、出来ないかなんてどうでもいい。このタレントでこういうストーリーで行きたいというプロダクションの“行政”で決まっていく。BSのドラマが顕著なんだけれど、一部の大手プロダクションの息の掛かった俳優ばかりキャスティングされている」

プロダクション主導でキャスティングが決まることは、「事務所行政」、あるいは単に「行政」と呼ばれている。

「キスシーンNG」の俳優がいるのは日本だけ

本来、キャスティング―配役は、ドラマの根幹に関わる。

アメリカやヨーロッパの映画、長編テレビドラマではまず脚本があり、配役のオーディションが行われる。有名無名問わず、俳優はオーディションを受けて、制作者側がその役柄に合うかどうかを精査する。

前出のプロデューサーは、冷ややかな口調で言う。

「アメリカの場合はいい役柄を摑めば、スターになれる。だから俳優も努力する。日本の場合は役柄に合っていようがいまいが関係ない。プロダクションの力関係で決まる。よくある設定に、自信なさげで地味な女の子が、眼鏡を取るとすごく綺麗だったというパターンがある。でも、そもそも日本のドラマでは明らかな美人を配役しているので、ストーリーに説得力がない。だから、世界とどんどん差が開いていく」

さらにプロダクション側から“役柄”に規制が入ることも多いという。

キスシーンNGの俳優たち

「キスシーンは“事務所NG”という俳優が多い。若い子ならばともかく、一定の年齢以上の男女を描くのにキスシーンが駄目とかいうのはどうかしている。また、さらには上半身裸NGなんていう男性俳優もいる。わざわざ脱がせたいというのではなく、物語の筋でそういうシーンになることもある。30歳を過ぎた、そんな男性俳優が主演を張っている国は、世界中探しても日本くらい」

そして芸能プロダクションの指示で、脚本が書き直されることは日常茶飯事だった。

「ある俳優の出番が少ないというクレームがその所属プロダクションから出て来ることがある。そうなると、その俳優の出番を増やす。本来登場人物が1対1で向き合う緊迫したシーンが、1対2になる。

そうすると、今度は別のプロダクションから、あちらの出番が増えたならばこちらもという話が来て、1対3になってしまうこともある。そういうことが繰り返されれば、面白いドラマが出来るはずがない。まともな作品を求める人は日本のテレビドラマを観なくなる。当然、視聴率が落ちていく」

（田崎 健太／Webオリジナル（外部転載））