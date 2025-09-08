「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）

横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が８日、東京・足立区の境川部屋に今場所前では初の出稽古を行い、幕内の平戸海と三番稽古を行った。連続で１２番取り９勝３敗。左を意識する内容だった。

終盤は左でまわしを取り、堂々と寄り切った大の里。稽古のテーマを「立ち合いの角度、下半身、左の使い方ですね」と明かした。

右を差し一気に出る圧力、左のおっつけが持ち味の大の里。左でまわしを取る動きに、これまで度々場所前の出稽古で相手を務めた平戸海が「今までなかった。頭になかった」と語るなど、新たな取り口を模索しているようだ。

大の里は左について「重さを伝えられたこともあったし、良いところも悪いところも出た」と振り返った。新横綱として臨んだ７月の名古屋場所は１１勝を挙げるも賜杯は逃した。今場所に向け「先場所の反省を生かしたい。いつも通り、とらわれ過ぎず、自分は自分だと意識してやっていきたい」と平常心を掲げていた。

熱烈な虎党で知られる大の里。７日にプロ野球・阪神が史上最速でセ・リーグ優勝を決めたことには「良かったです。強かったですね」と笑顔で話していた。