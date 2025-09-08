平成を代表する歌姫・安室奈美恵――「10代・20代・30代・40代の4年代連続ミリオンセラー」という偉業を達成、引退した今も多くのファンから愛される彼女はいかにして生まれたのか？ ノンフィクション作家である田崎健太氏の最新刊『ザ・芸能界 首領たちの告白』（講談社）より、彼女と沖縄アクターズスクール創業者である恩師・マキノ正幸氏（2024年死去）との出会いを一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）

【衝撃写真】「超ムキムキ」「ハンサムすぎる」63歳なんてウソでしょ…安室奈美恵さんと離婚した『元夫の姿』を見る



安室奈美恵 ©getty

◆◆◆

安室奈美恵との出会い

マキノは沖縄に家族を残して東京に戻り、高級石鹼のセールスマンとなった最初は慣れない販売業に苦戦したものの、やがてこつを摑んだ。前出の『才能』には〈アメリカの本社から社長が飛んできて、表彰されるほどの売り上げ〉を達成し、“トップセールスマン〞になったと書かれている。そして沖縄アクターズスクールを維持する資金を貯めて、沖縄に戻った。

このときになって、ようやくマキノは沖縄アクターズスクールと真剣に向き合うようになった。音楽理論、演技論の書かれた書籍を集め、赤線を引きながら熟読した。そして、これはと思った教え方を教室で試した。

しかし、目に見える効果は出なかった。あるとき、まだ型にはまっていない子どもたちには、大人向けの音楽教室とは違った教え方が必要であると気がついた。鍵となるのはリズムである。

マキノは「黒人音楽、それもモータウンのようなサウンドに現われるアフター・ビートを身体に叩き込むこと」だと表現する。マキノは“ビート〞を体得できる才能を持つ人間を探した。そして、これはと見込んだ女性歌手を東京のレコード会社に売り込んだが、評価されなかった。

平哲夫はそんなマキノを遠巻きに見ていた。平がマキノと組むことを決意したのは、沖縄アクターズスクールにいた小柄な少女、安室奈美恵に目を留めたからだ。

マキノが著者となっている2冊の著書『才能』と『沖縄と歌姫』では、1987年に安室と出会ったときの情景が少々違う。それをマキノに指摘すると、『才能』はゴーストライターに任せきりにしたのだと顔をしかめた。後に出した『沖縄と歌姫』の方が正しいという。

マキノによると、安室との出会いはこうだ。

安室は友だちの付き添いでオーディションに来ていた。マキノは安室を見て、気になる子だと思った。彼女が事務室のある2階に上がってきたら話し掛けてみるつもりだった。

ところが、一向に姿を現さない。帰ってしまったのか、と慌てた。

〈「私が呼んできましょうか？」とスタッフがいうより先に、私は見ていた書類を投げ出して、一気に階段を駆け下りて、外へ飛び出していた。

三〇メートルほど先のバス停に、その少女は佇んでいた。

秋とはいえ、沖縄ではまだ日差しは強く、暑い。じっとりと汗が背中ににじみ、シャツが背中に張りつく。蟬の鳴き声が遠くでするなか、少女がじっと私のほうを見ていた。

まるで、私が自分を追って飛び出してくるのを知っていたような顔だった。

私はもう、その少女しか視界には入らなかった。自然と走り出し、少女に近づくと、挨拶を交わすでもなく、開口一番、いきなり私はいった。

「君、アクターズスクールに入りたいの？」

少女は無言でただ頷いた。

「明日、お母さんを呼んできてね。お金はいらないといってね」

肩で息をしながらそういうと、少女はにっこりと笑って、また頷いた〉（『沖縄と歌姫』）

奥深くにある才能

まるで映画の一場面だ。本当に最初から安室の才能を見抜いていたのですか、とマキノに問うと、「あれは、まあ後付けですよ」とはにかんだような、ちょっと困った顔になった。

「なんか（最初から才能があったという類いの物語を）言ってあげないといけないから言うだけ。本当は分からなかったですよ。いや、正確に言うと、才能は感じた。でも彼女の奥深くにある才能をどう引っ張り出すか、分からなかった。あの時、ぼくは本当に食えなかったんです。学校は借金だらけ。毎月60万ぐらいでビルを借りているのに、生徒は20人ぐらいしかいない。誰かスターを作らないと、食えないじゃないですか」

でもね、と付け加えた。

「バス停まで追いかけたというのは本当です。そして、何かを感じたというのも間違いない。どこかに（才能がある子が）いねぇかって必死でした。どうしても素材が必要だったから、特待生にした」

スクールに毎日1時間半歩いて通った安室

安室には天性の身のこなしに加えて、自分の決めたことをやり通す意志の強さがあった。

彼女の家庭は経済的に困窮しており、アクターズスクールまでのバス代がなかった。そこで毎日1時間半歩いて通ってきたという。

〈普段の奈美恵は、教室の隅っこにひとりで座って、じっとうつむいていることが多かった。人前ではあまり練習もしない。友達と一緒にはしゃいだりするようなタイプではなく、物静かで、話すことも苦手な、内向的なイメージが先行する少女だった。

しかし、いざレッスンとなると、一気に輝きを増す。人がいないところでは、彼女は他の誰よりも努力を重ねた。

それは時に声や身体を壊してしまいかねないような、激しい練習となった。

「喉が潰れるから止めろ」

こちらがそういうまで、歌うことに没頭した。そうやって注意されても、ひとりで黙々と歌い続ける練習熱心な生徒だった〉（『沖縄と歌姫』）

マキノは安室をすぐ、レコード会社や芸能プロダクションの人間に引き合わせている。しかし、彼らの反応は薄かった。

「プロデューサーには20人ぐらい会わせたんだけれど、誰も何も言わなかった。アリンコみたいだねって言った人もいた。そう言ってくれただけでもありがたい。なんか（感想を）言ってくれたということだから」

マキノは皮肉っぽく笑った。

〈「テレビドラマを観るのは馬鹿だけ」キスシーンNGの俳優、芸能事務所が脚本に口を出すのはこの国だけ…日本のテレビドラマが『つまらなくなった』残念な理由〉へ続く

（田崎 健太／Webオリジナル（外部転載））