「森保監督が頼りにしてきたのは…」英メディアが日本のアメリカ戦を展望！ 両国の現状を踏まえてスコア予想「脆弱で団結力が欠けている」「崩すのは困難だろう」
森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、アメリカ遠征の２戦目でアメリカ代表とコロンバスで対戦する。
６日に行なわれたメキシコ戦で、日本は好機を作りながらも得点を奪えず、０−０で引き分けた。一方、同日に開催された試合でアメリカは韓国代表に０−２の敗戦を喫している。
日本対アメリカのゲームを前に、英メディア『SportsMole』がプレビュー記事を掲載。アメリカの現状を次のように伝えた。
「韓国戦は守備面で脆弱で団結力が欠けているように見え、痛烈に打ちのめした。彼らはこれで親善試合３連敗。その間、８失点して、ゴールは１点のみという状況だ。残り１年を切った自国開催のワールドカップに向けて、決して楽観できる状況ではない」
一方で日本に関しては、メキシコ戦を「今年３度目の無得点。チャンスがあったがゴール前で冷静さを欠き、力強いプレーを最後までやり遂げることができなかった」と振り返りつつも、「森保監督がこれまで頼りにしてきたのは堅固な守備で、彼らは今年戦った８試合で２失点しかしていない」と評している。
同メディアはそのうえで、２−０で日本が勝利するとスコアを予想した。
「アメリカは今のところ守備面で混乱しており、調子が悪い。好調を維持している日本のようなよく訓練され、団結したチームを崩すのは困難だろう」
試合は日本時間で10日の８時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
