「めっちゃ わかりやすかったです」メキシコのレジェンドGKとの２Sも！ 人気解説者の地上波代表戦デビュー報告に脚光「最高でした」
アメリカ遠征中の日本代表は、現地時間９月６日に国際親善試合でメキシコ代表と対戦。０−０で引き分けた。
この一戦を生中継したNHKで解説を担当したのが、元Jリーガーの林陵平氏だ。昨年は180試合以上の試合を解説したという39歳は、持ち前の高い分析力を活かしつつ、三笘薫の個人技を称える「三笘ジック」、日本の選手層の厚さをたとえる「バームクーヘン」など印象的な用語も交え、ゲーム内容を伝えた。
そして、７日に自身のインスタグラムを更新。日本代表のユニホーム姿のセルフィーや、メキシコ代表のレジェンドGKホルヘ・カンポス氏との２ショットを公開し、以下のように綴った。
「地上波代表戦初解説!!日本vsメキシコ とても楽しかった ご視聴ありがとうございました！実家のご飯くらい安心の解説目指します 次のアメリカ戦もよろしくお願いします！」
この投稿のコメント欄には、以下のようなコメントが寄せられた。
「林さんの解説、知識のない私でも本当に分かりやすくよりサッカーを楽しめますし、何よりサッカー愛がひしひしと伝わってきて本当に大好きです！」
「毎回陵平さんの解説にして欲し〜」
「さすが！分かりやすくて落ち着いて心地よい解説でした 楽しかったです」
「解説めっちゃわかりやすかったです」
「実際の映像をリプレイしながらの解説はよく見ますが、この様な解説は地上波初では？」
「バウムクーヘンのくだりが華麗にスルーされてて笑いましたw」
「最高でした」
「うわーカンポス!!学生時代の私の憧れの選手です！」
「システム解説好きです！」
今回の解説もファン・サポーターから好評だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番
この一戦を生中継したNHKで解説を担当したのが、元Jリーガーの林陵平氏だ。昨年は180試合以上の試合を解説したという39歳は、持ち前の高い分析力を活かしつつ、三笘薫の個人技を称える「三笘ジック」、日本の選手層の厚さをたとえる「バームクーヘン」など印象的な用語も交え、ゲーム内容を伝えた。
「地上波代表戦初解説!!日本vsメキシコ とても楽しかった ご視聴ありがとうございました！実家のご飯くらい安心の解説目指します 次のアメリカ戦もよろしくお願いします！」
この投稿のコメント欄には、以下のようなコメントが寄せられた。
「林さんの解説、知識のない私でも本当に分かりやすくよりサッカーを楽しめますし、何よりサッカー愛がひしひしと伝わってきて本当に大好きです！」
「毎回陵平さんの解説にして欲し〜」
「さすが！分かりやすくて落ち着いて心地よい解説でした 楽しかったです」
「解説めっちゃわかりやすかったです」
「実際の映像をリプレイしながらの解説はよく見ますが、この様な解説は地上波初では？」
「バウムクーヘンのくだりが華麗にスルーされてて笑いましたw」
「最高でした」
「うわーカンポス!!学生時代の私の憧れの選手です！」
「システム解説好きです！」
今回の解説もファン・サポーターから好評だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番