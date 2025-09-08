“悪夢”払拭の2打席連続弾　大谷翔平の菅野攻略2HRに米解説も脱帽「『君じゃ俺を抑えられないよ』といわんばかりだ」

ベンチで笑みを浮かべた大谷(C)Getty Images

チームの窮地でこそ真価を発揮する。大谷翔平（ドジャース）が注目の日本人対決で異彩を放った。

現地時間9月7日、大谷は、敵地でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之から2打席連続アーチを放つ活躍を披露。5-2と競り勝ったドジャースも苦しい連敗を5で止めた。

【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ

チーム状況は決して芳しくはない。前カードでパイレーツに3戦3敗とスイープされてから屈辱の5連敗を喫したドジャースは、前日には9回2死からまさかのサヨナラ負け。「本当に悪夢だ」（『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者のX投稿より）とも揶揄される苦境にあった。

そうした中で世界一軍団に光をもたらしたのは、大谷だった。

まずは初回、菅野とのメジャー初対決となった打席で大谷は、外角高めに抜けたシンカーを強振。飛距離411フィート（約125メートル）までかっ飛ばす中堅スタンドへの特大弾を放つと、3回の第2打席には48号ソロをマーク。今度はインコースへの94.9マイル（約152.7キロ）の4シームを巧みに中堅方向へと弾き返した。

3回にダメ押しのソロアーチを放ったムーキー・ベッツ曰く、この日の菅野は「全体的にはかなり良い投球をしていた。悪かった球はほんの数球だった」。実際、35歳の右腕は、四隅にボールを集める投球もできていた。だからこそ、2打席連続弾を放った大谷の仕事がもたらした効果は絶大だった。