藤原紀香、アルプスの少女ハイジと「分かち合えた」姿に反響 「なかなか見れない2ショット」「ハイジ、大きい！」
俳優の藤原紀香が8日、自身のインスタグラムを更新し、大阪・関西万博「日本館」名誉館長の仕事を紹介した。
【写真】藤原紀香＆ハイジ、ユキちゃんも登場のレアショット 和装はハイジカラー
写真は、藤原が、『アルプスの少女ハイジ』ハイジと2ショット。ハイジはヤギのユキちゃん人形を持ってポーズを決めており、藤原は「日本館名誉館長として、スイス館のアンバサダーである“ハイジ”をお迎えし、日本館をご案内しました」と伝えた。
レア共演について、藤原は「三つのファクトリーを細かく説明したところ、ハイジは、日本館のテーマである“循環”を象徴する表現に大きくうなづき、身振り手振りで感情を表現してくれて、ゴミから生まれた美しい水盤にはとても驚いた様子でした」と手応え。
そして「国を越えて“伝統を守りながら新しい未来を創る”という思いをハイジと分かち合えたことは、とても嬉しく、心温まるひとときでした」とつづった。
さらに「追伸」として、身にまとった和装について「ハイジを迎えるにあたり、帯と帯揚げの色をハイジの上半身のカラーにまとめてみました」「そしてヤギのユキちゃんの白の牛首紬」と説明した。
ファンからは「ハイジとのツーショット可愛いです」「なかなか見れない2ショットですね」「ハイジ、大きい！」「綺麗の二文字しかない」など、多数のコメントが寄せられている。
