プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、来月開幕する新シーズンに向けて、長崎市で必勝祈願に臨みました。

国内最高峰B1で3シーズン目を迎える「長崎ヴェルカ」。

今季は、初のチャンピオンシップ出場を狙います。

長崎市の諏訪神社を訪れた、長崎ヴェルカの選手やスタッフ34人。

神前で必勝を祈願したあと、それぞれの目標を絵馬に込めました。

（松本 健児リオン選手）

「僕は “愛” と書いた。どんなことにも愛を持って今シーズンはやろうと思っている。個性豊かなメンバーが集まって、これまでにないくらい良いチームになりそうな予感ががするので、開幕に向けてギアを上げていくだけ」

（アナウンス）

「18番、馬場雄大」

5日には、スタジアムシティホテル長崎で新体制発表会が開かれ、全14選手が顔をそろえたほか、伊藤 拓摩社長兼GMや、マオールヘッドコーチが登壇しました。

今シーズンのスローガンは「WE THE VELCA」。

ヴェルカスタイルを体現し、結果を求め、シーズンを戦います。

（伊藤 拓摩 社長兼GM）

「ハードにアグレッシブにスピーディーに、イノベーティブ革新的にトゥギャザー、一丸となって戦う。

どの選手がコートに出ても、クオリティが落ちない。かなり層が厚くなった」

昨シーズンを26勝34敗、西地区6位で終えたヴェルカ。

今シーズンは、新たに7選手が加わりました。

B1秋田ノーザンハピネッツから加入の熊谷 航選手は、攻撃を組み立てる司令塔として期待がかかります。

イ・ヒョンジュン選手は、韓国代表のエース。

さらにスタンリー・ジョンソン選手は、世界最高峰アメリカのNBAで449試合の出場を誇る、実績充分の選手です。

今シーズンの開幕は、来月4日と5日、アウェーで「アルティーリ千葉」と対戦。

今月12日からはホームのハピネスアリーナで、プレシーズンゲームも実施されます。

（新加入 イ・ヒョンジュン選手(24)）

「マオールヘッドコーチがとても情熱的で、それがヴェルカを選んだ決め手」

（馬場 雄大選手(29)）

「素晴らしいメンバーがそろったと思っているので、昨季達成することができなかったプレーオフ、その先を目指していきたい」

（モーディ・マオールHC）

「ディフェンスは強度を40分間出し切りたいし、攻撃はスピードを加えるのが今季の考え。

それを40分間、60試合継続していきたい」