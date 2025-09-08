【長崎ヴェルカ】「今季は初のチャンピオンシップ出場を狙う」新加入7人の選手にも期待《長崎》
プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、来月開幕する新シーズンに向けて、長崎市で必勝祈願に臨みました。
国内最高峰B1で3シーズン目を迎える「長崎ヴェルカ」。
今季は、初のチャンピオンシップ出場を狙います。
長崎市の諏訪神社を訪れた、長崎ヴェルカの選手やスタッフ34人。
神前で必勝を祈願したあと、それぞれの目標を絵馬に込めました。
（松本 健児リオン選手）
「僕は “愛” と書いた。どんなことにも愛を持って今シーズンはやろうと思っている。個性豊かなメンバーが集まって、これまでにないくらい良いチームになりそうな予感ががするので、開幕に向けてギアを上げていくだけ」
（アナウンス）
「18番、馬場雄大」
5日には、スタジアムシティホテル長崎で新体制発表会が開かれ、全14選手が顔をそろえたほか、伊藤 拓摩社長兼GMや、マオールヘッドコーチが登壇しました。
今シーズンのスローガンは「WE THE VELCA」。
ヴェルカスタイルを体現し、結果を求め、シーズンを戦います。
（伊藤 拓摩 社長兼GM）
「ハードにアグレッシブにスピーディーに、イノベーティブ革新的にトゥギャザー、一丸となって戦う。
どの選手がコートに出ても、クオリティが落ちない。かなり層が厚くなった」
昨シーズンを26勝34敗、西地区6位で終えたヴェルカ。
今シーズンは、新たに7選手が加わりました。
B1秋田ノーザンハピネッツから加入の熊谷 航選手は、攻撃を組み立てる司令塔として期待がかかります。
イ・ヒョンジュン選手は、韓国代表のエース。
さらにスタンリー・ジョンソン選手は、世界最高峰アメリカのNBAで449試合の出場を誇る、実績充分の選手です。
今シーズンの開幕は、来月4日と5日、アウェーで「アルティーリ千葉」と対戦。
今月12日からはホームのハピネスアリーナで、プレシーズンゲームも実施されます。
（新加入 イ・ヒョンジュン選手(24)）
「マオールヘッドコーチがとても情熱的で、それがヴェルカを選んだ決め手」
（馬場 雄大選手(29)）
「素晴らしいメンバーがそろったと思っているので、昨季達成することができなかったプレーオフ、その先を目指していきたい」
（モーディ・マオールHC）
「ディフェンスは強度を40分間出し切りたいし、攻撃はスピードを加えるのが今季の考え。
それを40分間、60試合継続していきたい」