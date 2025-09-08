同じトヨタ「ヤリス」でもハッチバックよりSUVの方が安く買える!? 30万円も高いのになぜ？ 「逆転現象」が起きる“カラクリ”とは！

30万円も高いのになぜ？

トヨタ「ヤリス」は5ナンバーサイズに収まるハッチバックボディのコンパクトカーで、価格の安さがウリです。

一方、「ヤリスクロス」はヤリスと共通のプラットフォームを使うコンパクトSUVですが、全幅のワイドな3ナンバー車になることもあって価格も高く設定されています。

売れ筋グレードの価格（消費税込、以下同）を2WD同士で比べると、「ヤリスハイブリッドZ」は257万9500円、「ヤリスクロスハイブリッドZ」は288万7500円です。

「ヤリスクロス」なぜ安く買える？

ヤリスクロスハイブリッドZには、ヤリスハイブリッドZではオプション設定となるアルミホイールなどが標準装着されることもあり、30万8000円高く設定されています。

ところが残価設定ローンを利用すると、月々の返済額が逆転して、ヤリスクロスが安くなります。3年間の均等払いで契約した時の月々の返済額は、ヤリスクロスハイブリッドZが5万2500円で、ヤリスハイブリッドZは5万4200円です。

価格はヤリスクロスハイブリッドZが30万円以上高いのに、月々の返済額は、逆転して1700円安くなるのです。

このような返済額の違いが生じるため、残価設定ローンを使うなら、ヤリスクロスがヤリスよりも明らかにオトクです。今は乗用車の新車販売では、40％前後を残価設定ローンが占めるため、ヤリスクロスの返済額に魅力を感じるユーザーも多いでしょう。

残価設定ローンの返済額と車両価格に、このような逆転現象が生じる理由は、残価設定ローンの残価（残存価値）にあります。

残価設定ローンでは、数年後の残価を設定して、残価を除いた金額を分割返済。残価は支払われないため、返済期間を終えても車両は自分の所有になりませんが、月々の返済額は従来のフルローンよりも安く抑えられます。

そして返済期間を終えた時には、「車両を返却する」「改めてローンを組んで所有権が得られるまで返済を続ける」「残価を支払って車両を買い取る」という選択肢を設けていることが多いです。

ヤリスハイブリッドZの3年後の残価は、2025年9月上旬時点で105万7590円です。車両価格は257万9500円ですから、単純にいえば3年間で約152万円を返済します。価格に占める残価の割合は41％です。

一方のヤリスクロスハイブリッドZでは、3年後の残価が150万1500円と高いです。車両価格も288万7500円でヤリスハイブリッドZを上まわりますが、価格に占める残価の割合は52％に達し、そのため3年間で返済する金額も約138万円で済みます。

返済期間の終了時に車両を返却する場合は、残価を支払う必要もないため、価格が高く月々の返済額は安いヤリスクロスがトクです。

残価を支払って車両を買い取ったり、改めてローンを組んで返済を続ける時は、ヤリスクロスの割安度は得られません。

ただし多くのユーザーは、車両を返却して新たに別のクルマで残価設定ローンを組むため、ヤリスクロスがトクになるのです。

このような事情があるので、登録台数もヤリスクロスのほうが多いです。2025年1〜7月の1か月平均登録台数は、ヤリスクロスが約7600台、ヤリスは約6100台と、1か月平均でヤリスクロスが約1500台上まわります。

残価設定ローンを使う時のコツは？

ヤリスクロスの残価をヤリスよりも大幅に高く設定した理由は、返却された車両を中古車市場に卸した時に、高値で販売できるからです。

ヤリスクロスは人気のSUVで、リセールバリューも優れているため、残価設定ローンの残価を高くできました。

残価設定ローンを使う時のコツは、中古車市場で高く販売できる人気車を選ぶことです。

最新のトヨタ「ヤリス」

一方、定額制カーリースの「KINTO」で2車を比べると、初期費用フリープランで契約期間は3年間の均等払いにした場合、ヤリスハイブリッドZ・2WDは月々の使用料金が5万6100円、ヤリスクロスハイブリッドZ・2WDは5万6210円です。

残価設定ローンと違って逆転現象は生じませんが、価格差が30万円以上でも、使用料金はほぼ同額となります。

残価設定ローンやKINTOでは人気車がトクですから、ますます売れ行きを増やします。逆に残価の低い不人気車は、落ち込みが一層激しくなります。

つまり残価設定ローンやカーリースには、車種間の販売格差を拡大する作用があります。不人気車は廃止に追い込まれます。

メーカーにとっては販売効率の優れた車種だけを残すことが可能になり、残価設定ローンやカーリースは、結果的に商品をリストラする手段にも使われているのです。