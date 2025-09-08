「墹之上」はなんて読む？答えはひらがな5文字の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「墹之上」はなんて読む？

「墹之上」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、静岡県の地名で、ひらがな5文字です。 いったい、「墹之上」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ままのうえ」でした。 墹之上のある伊豆の国市は、静岡県の伊豆半島中央部に位置しています。 伊豆の国市は、三島方面から伊豆箱根鉄道駿豆線などでアクセスでき、東京から約1時間半で訪れることができるのだそう。 市内には、源氏山を挟んで西側の長岡温泉、東側の古奈温泉をあわせた「伊豆長岡温泉」と呼ばれる温泉地があります。 美肌効果や疲労回復に良いとされるアルカリ性単純泉で、富士山の眺望やフルーツ狩りなども楽しめる人気のスポットですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

